Глава Ингушетии объявил годом экологии предстоящий 2026 год
Республика Ингушетия
 
18:03 08.08.2025
Глава Ингушетии объявил годом экологии предстоящий 2026 год
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил предстоящий 2026 год в регионе годом экологии, в республике будет проведена масштабная работа по улучшению экологической ситуации. "Принял решение объявить 2026 год годом экологии в Ингушетии. Тема эта меня очень волнует, я не раз говорил о своей обеспокоенности состоянием окружающей среды в нашей республике с самого начала работы на своем посту", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его мнению, проблемы накапливались годами и сейчас требуют немедленного решения. "Многие наши водоемы не соответствуют экологическим требованиям, а качество питьевой воды вызывает серьезные опасения. Добавляет сложностей и отсутствие современной канализационной инфраструктуры, хаотичное использование выгребных ям, бесконтрольный сброс сточных вод. Все это создает угрозу загрязнения грунтовых вод и источников питьевого водоснабжения", - заметил глава Ингушетии. Он также предложил активно развивать сеть локальных очистных сооружений, производство которых уже налажено в республике, но население недостаточно информировано об этой технологии. "Поручил разработать и запустить просветительскую кампанию, чтобы рассказать людям о преимуществах локальных очистных систем. А также подготовить комплексный план действий на второе полугодие этого года и на весь следующий год. План должен включать четкое распределение ответственности – вплоть до каждой улицы, каждого села. Мы должны видеть реальные изменения на местах", - добавил Калиматов. По его словам, в рамках этой работы межведомственной рабочей группе администрации главы региона совместно с прокуратурой и Росприроднадзором предстоит провести масштабные проверки всех водоисточников. "Чистая Ингушетия – наша общая цель", - заявил глава региона.
махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии объявил годом экологии предстоящий 2026 год

Глава Ингушетии Калиматов объявил годом экологии предстоящий 2026 год

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил предстоящий 2026 год в регионе годом экологии, в республике будет проведена масштабная работа по улучшению экологической ситуации.
"Принял решение объявить 2026 год годом экологии в Ингушетии. Тема эта меня очень волнует, я не раз говорил о своей обеспокоенности состоянием окружающей среды в нашей республике с самого начала работы на своем посту", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его мнению, проблемы накапливались годами и сейчас требуют немедленного решения. "Многие наши водоемы не соответствуют экологическим требованиям, а качество питьевой воды вызывает серьезные опасения. Добавляет сложностей и отсутствие современной канализационной инфраструктуры, хаотичное использование выгребных ям, бесконтрольный сброс сточных вод. Все это создает угрозу загрязнения грунтовых вод и источников питьевого водоснабжения", - заметил глава Ингушетии.
Он также предложил активно развивать сеть локальных очистных сооружений, производство которых уже налажено в республике, но население недостаточно информировано об этой технологии.
"Поручил разработать и запустить просветительскую кампанию, чтобы рассказать людям о преимуществах локальных очистных систем. А также подготовить комплексный план действий на второе полугодие этого года и на весь следующий год. План должен включать четкое распределение ответственности – вплоть до каждой улицы, каждого села. Мы должны видеть реальные изменения на местах", - добавил Калиматов.
По его словам, в рамках этой работы межведомственной рабочей группе администрации главы региона совместно с прокуратурой и Росприроднадзором предстоит провести масштабные проверки всех водоисточников.
"Чистая Ингушетия – наша общая цель", - заявил глава региона.
Республика Ингушетия
Махмуд-Али Калиматов
 
 
