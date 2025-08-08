https://ria.ru/20250808/indiya-2034234110.html
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели индийского журнала Times of India восторженно отреагировали на телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, состоявшийся в пятницу."У Моди не осталось выхода. Дружба Моди с Россией — это лучший подарок, который пригодился, когда "друг" Дональд ударил нас в спину", — написал один из комментаторов."Хороший ход со стороны правительства — укрепить связи с Россией. Они наши верные друзья, всегда поддерживали Индию с момента обретения независимости", — отметил другой."Рад, что Моди поговорил с Путиным. Всегда помните, что Россия была другом с советских времен... Они поддерживали нас все эти годы и в трудные времена. Мы должны поддерживать их. Мы обязаны им как настоящие друзья", — поделился мнением еще один пользователь.По итогам телефонного разговора, Моди заявил, что ждет визита Владимира Путина в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.Президент принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
