Эксперт рассказал, почему Индии придется платить больше за поставки нефти - РИА Новости, 08.08.2025
18:25 08.08.2025
Эксперт рассказал, почему Индии придется платить больше за поставки нефти
2025-08-08T18:25:00+03:00
2025-08-08T18:25:00+03:00
экономика
индия
сша
россия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индии придется в любом случае платить больше за поставки нефти из альтернативных источников, так как они, в отличие от России, не под санкциями и торгуют по рыночной цене, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена. "Серьезных скидок со стороны остальных производителей ждать не стоит. Просто потому, что это не подсанкционные производители, и да, они могут заместить частично российскую нефть, но все равно у Индии вырастут издержки на закупку нефти", - сказал эксперт. Он добавил, что единственной дешевой альтернативой мог бы стать Иран, который тоже сейчас под санкциями Вашингтона. И его нефть сейчас идет, по сути, только в Китай. Но Индия и так уже вступила в торговое противостояние с США, поэтому она точно не пойдёт на такие закупки. Снизить цену на нефть в мире в целом могло бы решение ОПЕК+ о дальнейшем, после сентября, наращивании добычи нефти. Для этого у него есть порядка четырех миллионов баррелей в сутки резервных мощностей. Но, по мнению Родионова, альянсу это не выгодно. В целом, эксперт считает, что эффект для Индии от введения пошлин США из-за закупки российской нефти будет краткосрочным, так как ожидает скорого урегулирования конфликта на Украине. В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
индия
сша
россия
экономика, индия, сша, россия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индии придется в любом случае платить больше за поставки нефти из альтернативных источников, так как они, в отличие от России, не под санкциями и торгуют по рыночной цене, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
Вчера, 13:53
"Серьезных скидок со стороны остальных производителей ждать не стоит. Просто потому, что это не подсанкционные производители, и да, они могут заместить частично российскую нефть, но все равно у Индии вырастут издержки на закупку нефти", - сказал эксперт.
Он добавил, что единственной дешевой альтернативой мог бы стать Иран, который тоже сейчас под санкциями Вашингтона. И его нефть сейчас идет, по сути, только в Китай. Но Индия и так уже вступила в торговое противостояние с США, поэтому она точно не пойдёт на такие закупки.
Снизить цену на нефть в мире в целом могло бы решение ОПЕК+ о дальнейшем, после сентября, наращивании добычи нефти. Для этого у него есть порядка четырех миллионов баррелей в сутки резервных мощностей. Но, по мнению Родионова, альянсу это не выгодно.
В целом, эксперт считает, что эффект для Индии от введения пошлин США из-за закупки российской нефти будет краткосрочным, так как ожидает скорого урегулирования конфликта на Украине.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эксперт оценил шансы Китая отказаться от закупок российской нефти
6 августа, 23:20
 
ЭкономикаИндияСШАРоссияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
