Моди подтвердил позицию Индии по Украине - РИА Новости, 08.08.2025
17:03 08.08.2025
Моди подтвердил позицию Индии по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу... РИА Новости, 08.08.2025
в мире
индия
россия
украина
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, владимир путин
В мире, Индия, Россия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии
Вчера, 16:16
 
