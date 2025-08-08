https://ria.ru/20250808/indiya-2034199775.html
Моди подтвердил позицию Индии по Украине
Моди подтвердил позицию Индии по Украине - РИА Новости, 08.08.2025
Моди подтвердил позицию Индии по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:03:00+03:00
2025-08-08T17:03:00+03:00
2025-08-08T17:03:00+03:00
в мире
индия
россия
украина
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979555033_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_cd5a53c31667139af78a862107933c01.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Выразив признательность за эту информацию, премьер-министр подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/putin-2034183055.html
индия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979555033_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_df67815aef80739810c534416519d78f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, владимир путин
В мире, Индия, Россия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин
Моди подтвердил позицию Индии по Украине
Премьер Индии Моди подтвердил последовательную позицию Индии по Украине