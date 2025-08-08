https://ria.ru/20250808/indiya-2034138547.html

Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России

Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России - РИА Новости, 08.08.2025

Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России

Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - говорится в публикации.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.

