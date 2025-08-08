https://ria.ru/20250808/indiya-2034138547.html
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
2025-08-08T13:53:00+03:00
2025-08-08T13:53:00+03:00
2025-08-08T14:01:00+03:00
экономика
индия
россия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - говорится в публикации.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
индия
россия
сша
экономика, индия, россия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
