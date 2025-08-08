Рейтинг@Mail.ru
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
13:53 08.08.2025 (обновлено: 14:01 08.08.2025)
Reuters назвало условие для сокращения Индией импорта нефти из России
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - говорится в публикации.Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Индия открыта к сокращению импорта нефти из России и сделкам с другими странами, в том числе с США, если будет похожая цена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Индия также по-прежнему открыта к сокращению импорта нефти из России и готова заключать сделки с другими странами, включая США, если сможет получить аналогичные цены", - говорится в публикации.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины против Индии начиная с 7 августа будет действовать "взаимная" пошлина в 25%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России
6 августа, 20:48
 
ЭкономикаИндияРоссияСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
