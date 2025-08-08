Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США - РИА Новости, 08.08.2025
09:04 08.08.2025
Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу проведет заседание ключевых министров кабмина страны для обсуждения последствий резкого повышения тарифов Соединенными Штатами, сообщает телеканал India TV. Ожидается, что совещание начнется в 13.00 местного времени (10.30 мск). "Хотя официального заявления о повестке дня не было, ряд СМИ сообщают, что вопрос тарифов будет в центре внимания", - сообщает телеканал. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Вскоре после объявления о новых тарифах Моди подтвердил приверженность своего правительства защите интересов фермеров, рыбаков и владельцев домашнего скота.
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу проведет заседание ключевых министров кабмина страны для обсуждения последствий резкого повышения тарифов Соединенными Штатами, сообщает телеканал India TV.
Ожидается, что совещание начнется в 13.00 местного времени (10.30 мск).
"Хотя официального заявления о повестке дня не было, ряд СМИ сообщают, что вопрос тарифов будет в центре внимания", - сообщает телеканал.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Вскоре после объявления о новых тарифах Моди подтвердил приверженность своего правительства защите интересов фермеров, рыбаков и владельцев домашнего скота.
