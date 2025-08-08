https://ria.ru/20250808/indiya-2034073936.html

Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США

Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США - РИА Новости, 08.08.2025

Премьер Индии обсудит с правительством последствия повышения тарифов США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу проведет заседание ключевых министров кабмина страны для обсуждения последствий резкого повышения тарифов... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:04:00+03:00

2025-08-08T09:04:00+03:00

2025-08-08T09:04:00+03:00

в мире

индия

сша

нью-дели

нарендра моди

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175aba285a941a004aa90a6a9da7da7f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу проведет заседание ключевых министров кабмина страны для обсуждения последствий резкого повышения тарифов Соединенными Штатами, сообщает телеканал India TV. Ожидается, что совещание начнется в 13.00 местного времени (10.30 мск). "Хотя официального заявления о повестке дня не было, ряд СМИ сообщают, что вопрос тарифов будет в центре внимания", - сообщает телеканал. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. Вскоре после объявления о новых тарифах Моди подтвердил приверженность своего правительства защите интересов фермеров, рыбаков и владельцев домашнего скота.

https://ria.ru/20250805/tarify-2033356224.html

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

https://ria.ru/20250807/tarify-2033867508.html

индия

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, сша, нью-дели, нарендра моди, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт