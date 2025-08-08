https://ria.ru/20250808/gumpomosch-2034187595.html
Катер и гуманитарная помощь переданы от Верхневолжья в зону СВО
Из Тверской области в зону проведения СВО направлен катер от волонтеров "МыВместе" и гуманитарная помощь от жителей и предприятий региона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Из Тверской области в зону проведения СВО направлен катер от волонтеров "МыВместе" и гуманитарная помощь от жителей и предприятий региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работа по комплексной и системной поддержке участников специальной военной операции ведется по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. Катер, переданный в зону СВО, предусмотрен для выполнения разноплановых боевых задач: патрулирование, доставка грузов и личного состава, эвакуация раненых. Например, в районе Днепра катера необходимы для удержания рубежей. "Компании тверского региона активно участвуют в оказании помощи нашим ребятам. Благодаря одной из таких организаций мы передаем разведчикам катер для выполнения боевых задач на херсонском направлении в пойме реки Днепр. Стараемся делать все возможное, чтобы наши бойцы были обеспечены всем необходимым. Спасибо каждому жителю и компаниям региона – наши защитники в зоне СВО знают, что тыл так же крепок и силен, как и фронт", - рассказала руководитель тверского штаба "МыВместе" Юлия Саранова. Штаб включился в поддержку бойцов СВО с самого начала спецоперации. На передовую направлены беспилотники, дизельные генераторы, медикаменты, медицинские изделия и многое другое. Активно оказывают поддержку военнослужащим волонтерские группы "Победа" и движение "Помощь СВОим". При участии жителей и организаций Калининского округа в зону специальной военной операции собран 80-й гуманитарный груз. Бойцам переданы генераторы, холодильник, медикаменты и средства личной гигиены, маскировочные сети, продукты и многое другое. В Тверской области до 31 августа включительно продлен срок действия увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта на службу в Вооруженных силах. Граждане, заключившие контракт в этот период, с учетом федеральной выплаты единовременно получат 2,4 миллиона рублей. В Тверской области до 31 августа также действует единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей за оказание содействия в привлечении граждан на военную службу по контракту. В регионе продолжается реализация программы "Герои Верхневолжья". Программа направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
