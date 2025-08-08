Гренада отказалась присягать Карлу III, пишет Daily Mail
Daily Mail: Гренада официально отказалась присягать Карлу III
© AP Photo / Alastair GrantКарл III
© AP Photo / Alastair Grant
Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалось от присяги на верность британскому монарху, сообщает газета Daily Mail.
"Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена", - говорится в публикации.
Как отмечается, в будущем гренадские чиновники будут присягать на верность не британскому монарху, а самой Гренаде.
По данным издания, соответствующие поправки в законодательство страны вступили в силу в прошлую пятницу.
Газета подчеркивает, что после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в ряде стран Содружества наций всё чаще стали звучать призывы к лишению британского монарха статуса главы государства.
Гренада - конституционная монархия. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании. Его представляет генерал-губернатор, который осуществляет по большей части церемониальные функции.
Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.