https://ria.ru/20250808/grenada-2034245649.html

Гренада отказалась присягать Карлу III, пишет Daily Mail

Гренада отказалась присягать Карлу III, пишет Daily Mail - РИА Новости, 08.08.2025

Гренада отказалась присягать Карлу III, пишет Daily Mail

Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалось от присяги на верность... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T21:35:00+03:00

2025-08-08T21:35:00+03:00

2025-08-08T21:35:00+03:00

в мире

великобритания

гренада

карл iii

содружество наций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815583618_71:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_37484f3508b1097d7c70dff1468eef62.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалось от присяги на верность британскому монарху, сообщает газета Daily Mail. "Гренада отказалась от присяги на верность королю Карлу III на фоне того, как страны Содружества продолжают рассматривать вопрос лишения британского монарха статуса своего суверена", - говорится в публикации. Как отмечается, в будущем гренадские чиновники будут присягать на верность не британскому монарху, а самой Гренаде. По данным издания, соответствующие поправки в законодательство страны вступили в силу в прошлую пятницу. Газета подчеркивает, что после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в ряде стран Содружества наций всё чаще стали звучать призывы к лишению британского монарха статуса главы государства. Гренада - конституционная монархия. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании. Его представляет генерал-губернатор, который осуществляет по большей части церемониальные функции. Содружество наций - объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда и Габон. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028253394.html

https://ria.ru/20250607/velikobritaniya-2021561931.html

великобритания

гренада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, гренада, карл iii, содружество наций