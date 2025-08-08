https://ria.ru/20250808/gosduma-2034220608.html

Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей

Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей - РИА Новости, 08.08.2025

Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T18:21:00+03:00

2025-08-08T18:21:00+03:00

2025-08-08T18:21:00+03:00

общество

россия

сангаджи тарбаев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе. Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей. В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства. "Поддержка российских семей является комплексной задачей и требует вовлечения нескольких федеральных органов исполнительной власти. Компенсация семьям части расходов на отдых могла бы не только помочь им чаще путешествовать по России, но и задать для туристического бизнеса стимул активнее интересоваться запросами российских семей на отдых", - сказал журналистам председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

https://ria.ru/20250806/ipoteka-2033789690.html

https://ria.ru/20250805/gosduma-2033374245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сангаджи тарбаев, госдума рф