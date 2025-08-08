Рейтинг@Mail.ru
Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей - РИА Новости, 08.08.2025
18:21 08.08.2025
Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей
Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей - РИА Новости, 08.08.2025
Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе. Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей. В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства. "Поддержка российских семей является комплексной задачей и требует вовлечения нескольких федеральных органов исполнительной власти. Компенсация семьям части расходов на отдых могла бы не только помочь им чаще путешествовать по России, но и задать для туристического бизнеса стимул активнее интересоваться запросами российских семей на отдых", - сказал журналистам председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
россия
общество, россия, сангаджи тарбаев, госдума рф
Общество, Россия, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
Госдума предложила ввести субсидии на отдых для малообеспеченных семей

ГД предложила ввести субсидии на отдых для многодетных и малообеспеченных семей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм возмещения части затрат на отдых для многодетных и малообеспеченных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"На основании изложенного фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - сказано в документе.
Отмечается, что необходимо рассмотреть разработку адресных мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей.
В документе также подчеркивается, что реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства.
"Поддержка российских семей является комплексной задачей и требует вовлечения нескольких федеральных органов исполнительной власти. Компенсация семьям части расходов на отдых могла бы не только помочь им чаще путешествовать по России, но и задать для туристического бизнеса стимул активнее интересоваться запросами российских семей на отдых", - сказал журналистам председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").
