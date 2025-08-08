Рейтинг@Mail.ru
16:53 08.08.2025
В Госдуму внесли проект о поощрении волонтеров ЧС в Керченском проливе
В Госдуму внесли проект о поощрении волонтеров ЧС в Керченском проливе
2025-08-08T16:53:00+03:00
2025-08-08T16:53:00+03:00
общество
керченский пролив
краснодарский край
республика крым
ярослав нилов
госдума рф
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность поощрения волонтёров, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута в Керченском проливе, документ доступен в думской электронной базе. "Внести в "Федеральный закон от 11.08.1995 №135-Ф3 "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)" следующие изменения… "получать поощрение и награждение за добровольческую (волонтерскую) деятельность, осуществляемую в связи с введением федерального режима чрезвычайной ситуации, в том числе в форме награждения нагрудным знаком "Почетный волонтёр ликвидации ЧС на черноморском побережье" за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополь более 100 часов, в порядке, установленном правительством Российской Федерации", - сказано в тексте проекта федерального закона. Проектом предусматривается, что за участие в добровольческой деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя более 100 часов волонтёры смогут получать специальную награду - нагрудный знак "Почетный волонтёр ликвидации ЧС на черноморском побережье". В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в связи с ЧС, вызванной разливом мазута в Керченском проливе. Отмечается, что волонтёры занимались очисткой побережья, спасением птиц и оказанием гуманитарной помощи, нередко работая в условиях, сопряжённых с риском для здоровья. Автор проекта подчеркивает, что уже существующий знак "Доброволец России" не охватывает всех подобных случаев, поскольку предусматривает минимум 500 часов работы за три года, а в чрезвычайной ситуации вклад может быть значительным даже за короткий срок. Согласно инициативе, для получения награды потребуется подтверждение: два письма поддержки, одно из которых должно быть заверено координатором штаба в регионе, где действовал режим ЧС. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность поощрения волонтёров, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута в Керченском проливе, документ доступен в думской электронной базе.
"Внести в "Федеральный закон от 11.08.1995 №135-Ф3 "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)" следующие изменения… "получать поощрение и награждение за добровольческую (волонтерскую) деятельность, осуществляемую в связи с введением федерального режима чрезвычайной ситуации, в том числе в форме награждения нагрудным знаком "Почетный волонтёр ликвидации ЧС на черноморском побережье" за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополь более 100 часов, в порядке, установленном правительством Российской Федерации", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Волонтеры собирают мазут - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Более 900 километров берега очистили после крушения танкеров
Вчера, 14:45
Проектом предусматривается, что за участие в добровольческой деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя более 100 часов волонтёры смогут получать специальную награду - нагрудный знак "Почетный волонтёр ликвидации ЧС на черноморском побережье".
В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен в связи с ЧС, вызванной разливом мазута в Керченском проливе. Отмечается, что волонтёры занимались очисткой побережья, спасением птиц и оказанием гуманитарной помощи, нередко работая в условиях, сопряжённых с риском для здоровья.
Автор проекта подчеркивает, что уже существующий знак "Доброволец России" не охватывает всех подобных случаев, поскольку предусматривает минимум 500 часов работы за три года, а в чрезвычайной ситуации вклад может быть значительным даже за короткий срок.
Согласно инициативе, для получения награды потребуется подтверждение: два письма поддержки, одно из которых должно быть заверено координатором штаба в регионе, где действовал режим ЧС.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Капитан "Волгонефть-239" находился в плавании с просроченным дипломом
23 июля, 16:54
 
ОбществоКерченский проливКраснодарский крайРеспублика КрымЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
