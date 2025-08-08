Рейтинг@Mail.ru
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых" - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/gosduma-2034145938.html
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых" - РИА Новости, 08.08.2025
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"
Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:24:00+03:00
2025-08-08T14:24:00+03:00
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности "Движения первых" (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в "Движении первых".
https://ria.ru/20250807/gosduma-2034008333.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_35e1e0f00a8d67d416452fecb3caa0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, артем метелев (депутат), общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат), Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"

Госдума рекомендовала рассказывать на родительских собраниях о "Движении первых"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
"Движение первых". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности "Движения первых" (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева.
Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в "Движении первых".
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Госдума рекомендовала "Движению первых" взять шефство над мемориалами
7 августа, 18:37
 
ОбществоГосдума РФАртем Метелев (депутат)Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала