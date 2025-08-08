https://ria.ru/20250808/gosduma-2034145938.html

Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"

Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых" - РИА Новости, 08.08.2025

Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"

Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:24:00+03:00

2025-08-08T14:24:00+03:00

2025-08-08T14:24:00+03:00

общество

госдума рф

артем метелев (депутат)

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности "Движения первых" (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в "Движении первых".

https://ria.ru/20250807/gosduma-2034008333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, артем метелев (депутат), общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"