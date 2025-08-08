https://ria.ru/20250808/gosduma-2034145938.html
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"
Госдума рекомендовала рассказывать родителям школьников о "Движении первых"
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендует Минпросвещению совместно с "Движением первых" рассмотреть возможность информировать родителей на собраниях в школах о деятельности организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предусмотреть, при проведении родительских собраний, выделение времени для информирования родительского сообщества о деятельности "Движения первых" (и других местных молодежных организаций) о направлениях его работы, программах и проектах", - говорится в документе за подписью председателя комитета Артема Метелева. Комитет также рекомендовал разработать серию семинаров для родителей обучающихся, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тему создания благоприятной атмосферы внутри семьи и содействия развитию подростка в "Движении первых".
Новости
ru-RU
общество, госдума рф, артем метелев (депутат), общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат), Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
