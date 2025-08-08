https://ria.ru/20250808/gosduma-2034100071.html
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных - РИА Новости, 08.08.2025
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
Отказ киевских властей забирать своих военнопленных является позором и наглядно показывает циничное отношение к украинскому народу, заявил РИА Новости депутат...
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Отказ киевских властей забирать своих военнопленных является позором и наглядно показывает циничное отношение к украинскому народу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался. "Демонстративный отказ от своих военнопленных – это позор. Своим поступком киевские власти наглядно показывают циничное и потребительское отношение к украинскому народу", - сказал Шеремет. По его мнению, мотив киевских властей очевиден и низок. "Они отказались от своих военнопленных, чтобы сэкономить на выплатах и компенсациях, которые придется заплатить военным после их возвращения из плена. Как говорится, никакой морали, только деньги", - сказал депутат.
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
