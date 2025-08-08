Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 08.08.2025
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных - РИА Новости, 08.08.2025
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных
Отказ киевских властей забирать своих военнопленных является позором и наглядно показывает циничное отношение к украинскому народу, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
киев
михаил шеремет
владимир мединский
госдума рф
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Отказ киевских властей забирать своих военнопленных является позором и наглядно показывает циничное отношение к украинскому народу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался. "Демонстративный отказ от своих военнопленных – это позор. Своим поступком киевские власти наглядно показывают циничное и потребительское отношение к украинскому народу", - сказал Шеремет. По его мнению, мотив киевских властей очевиден и низок. "Они отказались от своих военнопленных, чтобы сэкономить на выплатах и компенсациях, которые придется заплатить военным после их возвращения из плена. Как говорится, никакой морали, только деньги", - сказал депутат.
россия, киев, михаил шеремет, владимир мединский, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Михаил Шеремет, Владимир Мединский, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме раскритиковали отказ Киева забирать пленных

Депутат Шеремет назвал отказ Киева забирать пленных позором

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Отказ киевских властей забирать своих военнопленных является позором и наглядно показывает циничное отношение к украинскому народу, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался.
"Демонстративный отказ от своих военнопленных – это позор. Своим поступком киевские власти наглядно показывают циничное и потребительское отношение к украинскому народу", - сказал Шеремет.
По его мнению, мотив киевских властей очевиден и низок. "Они отказались от своих военнопленных, чтобы сэкономить на выплатах и компенсациях, которые придется заплатить военным после их возвращения из плена. Как говорится, никакой морали, только деньги", - сказал депутат.
Специальная военная операция на Украине
 
 
