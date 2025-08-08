https://ria.ru/20250808/gosduma-2034095709.html

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка - РИА Новости, 08.08.2025

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект, предусматривающий... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:58:00+03:00

2025-08-08T10:58:00+03:00

2025-08-08T11:58:00+03:00

общество

россия

госдума рф

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект, предусматривающий увеличение материнского капитала за первого ребенка до миллиона рублей. "Внести <…> изменение <…> 1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 1) один миллион рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 января 2026 года включительно; 2) один миллион рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 февраля 2026 года", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме того, маткапитал при рождении второго и третьего ребенка предлагается поднять до 1,3 миллиона рублей. В пояснительной записке автор законопроекта напомнил, что размер маткапитала ежегодно пересматривают исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. Он отметил, что, по имеющимся данным, 7,9 миллиона семей, получивших выплаты, направили их на улучшение жилищных условий. С учетом роста стоимости жилья с 2022 года и реального уровня инфляции необходимо установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала, считает депутат. Принятие этого законопроекта, по мнению Нилова, позволит оказать семьям дополнительную помощь и создать условия для развития и воспитания детей, а также положительно повлияет на демографическое развитие.Программа материнского капитала действует в России с 2007-го. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

https://ria.ru/20250620/matkapital-1733022511.html

https://realty.ria.ru/20250804/semi-2033206661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы