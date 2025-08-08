В Госдуме подготовили проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

https://ria.ru/20250808/gosduma-2034052627.html

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительство и ЖКХ подготовили к внесению в осеннюю сессию Думы законопроект, которым предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный и самостоятельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что прозрачность начислений платы за текущий ремонт, сбора и расходования средств, выполнения мероприятий программы текущего ремонта будет обеспечиваться за счет размещения информации в ГИС ЖКХ. Кроме того, размещать эту информации будет лицо, ответственное за управление МКД в зависимости от выбранного способа управления. Законопроектом также предлагается урегулировать отношения, возникающие между управляющими организациями или иными лицами, управляющими многоквартирными домами, в случае изменения способа управления или смены управляющей организации. Кроме того, законопроектом предлагается ввести в законодательство понятие "программа текущего ремонта", которая будет разрабатываться лицом, осуществляющим управление МКД. Подчеркивается, что порядок разработки программы, внесения в нее изменений, организации контроля за надлежащей реализацией программы со стороны жильцов в доме, будут устанавливаться правительством РФ. Кроме того, утверждение указанной программы будет отнесено к полномочиям общего собрания собственников помещений в доме с возможностью делегировать это совету дома. "Мы планируем внести тот законопроект на рассмотрение Госдумы осенью. Это важный шаг к тому, чтобы жизнь в МКД стала комфортнее, а коммунальные платежи - понятнее", - рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По словам парламентария, сегодня многие жители сталкиваются с тем, что платят за текущий ремонт, но не видят, куда именно уходят эти деньги. Он добавил, что предлагаемые изменения сделают систему прозрачной: плата за ремонт будет выделена отдельной строкой в квитанциях, а все работы - заранее согласованы с собственниками через программу текущего ремонта. "Но главное - это защита интересов жителей. Управляющие компании больше не смогут "экономить" на ремонте, перенося проблемы на будущее. Средства будут использоваться строго по назначению, а при смене управляющей организации - переходить новому исполнителю, а не теряться в судебных тяжбах. Это не просто бюрократическая реформа - это забота о каждом доме, каждой семье. Когда жители точно знают, за что платят и видят результат, растет не только качество услуг, но и доверие к системе ЖКХ. А значит, наши города станут уютнее, а жизнь - спокойнее", - заключил Кошелев.

