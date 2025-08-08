https://ria.ru/20250808/goroda-2030057204.html

Комплексный подход: как меняют качество жизни в российских городах

Во второе воскресенье августа российские строители отмечают профессиональный праздник. В отрасли занято около 10 миллионов человек. Именно они обеспечивают создание комфортной среды для россиян. А в ближайшие пять лет по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" условия проживания в российских городах и поселках должны выйти на качественно новый уровень. Подробнее о том, как переселяют из аварийных домов по всей стране, меняют качество жизни в опорных населенных пунктах, упрощают работу самим строителям, обновляют коммунальную инфраструктуру и многое другое, читайте в материале РИА Новости.Комфортные пространства для жизниКак отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, стройкомплекс остается одним из главных драйверов улучшения качества жизни людей и развития экономики страны. При этом центральным элементом является жилье."Стройкомплексу России удается удерживать высокие темпы жилищного строительства – объемы ввода три года подряд превышают отметку 100 миллионов квадратных метров. При этом важно не просто строить жилье, но и обеспечивать его всей необходимой инфраструктурой для создания наиболее комфортных условий для людей. Благодаря ежедневному труду и мастерству строителей возводятся не просто здания – создаются комфортные пространства для жизни", – сказал РИА Новости вице-премьер.Согласно целям нацпроекта, к 2030 году ежегодно не менее 5 миллионов семей будут улучшать свои жилищные условия. Обеспеченность жилплощадью составит 33 квадратных метра на человека, а объем жилищного строительства достигнет не менее 120 миллионов квадратных метров в год.Комплексное обновлениеБольшое внимание в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" (пришел на смену нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги") уделяется комплексному развитию территорий (КРТ). На месте ветхого или аварийного жилья появляются современные жилые комплексы и кварталы с социальной инфраструктурой – школами, детскими садами, поликлиниками, благоустроенными общественными пространствами, спортивными объектами, подъездными дорогами. И так – по всей стране.В целом по нацпроекту с 2019 года расселили почти 14,6 миллиона квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали более 860 тысяч человек. А всего в стране введено свыше 530 миллионов квадратных метров жилья.Например, в микрорайоне Южный в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа для расселения аварийного жилого фонда были возведены шесть пятиэтажных домов, куда переедут порядка 800 семей. Здесь создана вся необходимая инфраструктура: практически завершено строительство детского сада и школы, обустроен пешеходный променад, детские и спортивные площадки. Получился полноценный "город в городе".Также в Тарко-Сале в конце прошлого года открылась высокотехнологичная арт-резиденция "Пур" с мастерскими технического творчества и естественных наук, кабинетами для занятий робототехникой, ЗD-моделированием. В процесс обучения внедрена система ИИ, работает профессиональная медиастудия, студия звукозаписи, театральный кружок.Опорные и стратегические населенные пунктыИсходя из целей и задач Стратегии пространственного развития России был сформирован перечень из 2160 опорных населенных пунктов в субъектах РФ. Задача нацпроекта – повысить качество среды для жизни в них на 30% к 2030 году за счет обновления жилья, модернизации инфраструктуры, улучшения транспортной доступности и благоустройства. География проекта – вся Россия."В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" региональными командами 89 субъектов РФ и администрацией города Байконур к 2030 году планируется реализовать свыше 117 тысяч мероприятий", – сообщил РИА Новости первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.Специальные мастер-планы будут разработаны для 200 стратегических населенных пунктов, где расположены наукограды, объекты госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", реализуются крупные инвестпроекты по укреплению технологического суверенитета страны.Люди получают объекты быстрееПо нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также реализуется комплекс мер с целью сокращения инвестиционно-строительного цикла и повышения энергетической и ресурсной эффективности. Сделать это планируется за счет бережливого строительства, цифровизации, внедрения новых технологий.Так, создан универсальный перечень из 32 процедур для всех видов строительства."Рост объемов строительства опирается на комплексную работу Минстроя России и регионов по сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла, которая в этом году ведется в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С 2019 года в строительстве количество административных процедур удалось снизить в три раза с 96 до 32, число документов для реализации проекта сократилось в более чем в два раза – с 1168 до 582, а в днях инвестиционно-строительный цикл удалось уменьшить на более чем 900 дней с 2 181 до 1 250. Таким образом люди быстрее получают объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры", – отметил в беседе с РИА Новости министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.Важную роль в трансформации строительной отрасли играет внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ). Они позволяют отслеживать процесс строительства от проекта до ввода объекта в эксплуатацию, а также сообщать о неполадках или проблемах.Коммунальная модернизацияЕще одно важное направление работы для обеспечения комфортной и безопасной среды – обновление коммунальной инфраструктуры. С 2019 года по нацпроекту было построено и модернизировано более 10 тысяч километров инженерных сетей и 3,6 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры.А в ближайшие пять лет, до 2030 года, при поддержке нацпроекта качество предоставляемых коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения улучшится для 20 миллионов человек. Будет модернизировано и реконструировано еще не менее 2 тысяч объектов ЖКХ.В стране впервые сформирован комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры, утверждены региональные программы с источниками финансирования и сроками реализации.Льготные кредиты для регионовРеализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" помогают инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК). Они позволяют регионам напрямую получать средства на развитие инфраструктурных проектов под 3% годовых на 15 лет. Этот механизм снижает финансовую нагрузку на региональные бюджеты, а также создает привлекательную среду для частных инвестиций и экономического роста.Учитывая эффективность и востребованность этого инструмента, по поручению президента он будет продолжен в период с 2025 по 2030 год в новом формате."С этого года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ИБК трансформируются в казначейские инфраструктурные кредиты (КИК). Фонд развития территорий примет участие в мониторинге реализации инфраструктурных проектов за счет КИК, главная цель которых – улучшение качества жизни людей", – рассказал РИА Новости генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.Так, по программе ИБК ведется строительство школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог, обновляется общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, появляются новые рабочие места.

