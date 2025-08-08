https://ria.ru/20250808/gorlovka-2034251779.html
В Горловке два жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.08.2025
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 21.25 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки ранены двое мирных жителей", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
