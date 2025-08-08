Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали главу агентства развития туризма - РИА Новости, 08.08.2025
11:22 08.08.2025 (обновлено: 12:21 08.08.2025)
На Урале задержали главу агентства развития туризма
На Урале задержали главу агентства развития туризма - РИА Новости, 08.08.2025
На Урале задержали главу агентства развития туризма
УФСБ задержало председателя челябинской региональной организации "Агентство развития туризма" (Златоуст) по подозрению в мошенничестве при реализации... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:22:00+03:00
2025-08-08T12:21:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
урал
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. УФСБ задержало председателя челябинской региональной организации "Агентство развития туризма" (Златоуст) по подозрению в мошенничестве при реализации нацпроекта, сообщила пресс-служба управления.По данным УФСБ, фигурантка заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости. С ноября 2023 года по июль 2025 года из выделенной правительством Челябинской области на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" субсидии общей суммой более 6,8 миллиона рублей ей удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тысяч рублей, денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, сообщает УФСБ. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дине Шведкиной."На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество - ред.), лицо задержано", - говорится в сообщении.СК устанавливает иные возможные факты ее противоправной деятельности, уточняется в сообщении.Как уточняет региональное СУСК, дело возбуждено в отношении 37-летней заместителя директора департамента общественных связей – начальника отдела по развитию туризма администрации города Екатеринбурга. Инкриминируемые преступления она совершила, работая в челябинском "Агентстве развития туризма".
челябинская область
россия
урал
происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале задержали главу агентства развития туризма

Главу агентства развития туризма на Урале заподозрили в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. УФСБ задержало председателя челябинской региональной организации "Агентство развития туризма" (Златоуст) по подозрению в мошенничестве при реализации нацпроекта, сообщила пресс-служба управления.
По данным УФСБ, фигурантка заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости. С ноября 2023 года по июль 2025 года из выделенной правительством Челябинской области на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" субсидии общей суммой более 6,8 миллиона рублей ей удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тысяч рублей, денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, сообщает УФСБ. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дине Шведкиной.
"На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество - ред.), лицо задержано", - говорится в сообщении.
СК устанавливает иные возможные факты ее противоправной деятельности, уточняется в сообщении.
Как уточняет региональное СУСК, дело возбуждено в отношении 37-летней заместителя директора департамента общественных связей – начальника отдела по развитию туризма администрации города Екатеринбурга. Инкриминируемые преступления она совершила, работая в челябинском "Агентстве развития туризма".
На Урале задержали главу управляющей компании по делу о мошенничестве
6 августа, 17:27
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
