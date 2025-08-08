https://ria.ru/20250808/glava-2034100657.html

На Урале задержали главу агентства развития туризма

УФСБ задержало председателя челябинской региональной организации "Агентство развития туризма" (Златоуст) по подозрению в мошенничестве при реализации... РИА Новости, 08.08.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. УФСБ задержало председателя челябинской региональной организации "Агентство развития туризма" (Златоуст) по подозрению в мошенничестве при реализации нацпроекта, сообщила пресс-служба управления.По данным УФСБ, фигурантка заключила госконтракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по искусственно завышенной стоимости. С ноября 2023 года по июль 2025 года из выделенной правительством Челябинской области на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" субсидии общей суммой более 6,8 миллиона рублей ей удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тысяч рублей, денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, сообщает УФСБ. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Дине Шведкиной."На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество - ред.), лицо задержано", - говорится в сообщении.СК устанавливает иные возможные факты ее противоправной деятельности, уточняется в сообщении.Как уточняет региональное СУСК, дело возбуждено в отношении 37-летней заместителя директора департамента общественных связей – начальника отдела по развитию туризма администрации города Екатеринбурга. Инкриминируемые преступления она совершила, работая в челябинском "Агентстве развития туризма".

