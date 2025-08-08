МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро
Глава МИД Венесуэлы Хиль назвал слова Бонди о награде за данные о Мадуро цирком
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своём Telegram-канале.
Генпрокурор США Пэм Бонди ранее объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Жалкая "награда" Памелы Бонди - самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организуемые из её страны, эта дама устраивает медийный цирк, чтобы угодить побеждённым ультраправым Венесуэлы", - написал министр.
"Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами", - добавил Хиль.
По словам министра, который решительно отверг политическую пропаганду из Вашингтона, "шоу" в исполнении Бонди - это "фарс и отчаянная попытка отвлечь внимание от собственных бед".
