https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html

МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро

МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро - РИА Новости, 08.08.2025

МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро

Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T04:16:00+03:00

2025-08-08T04:16:00+03:00

2025-08-08T04:16:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

николас мадуро

памела бонди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg

МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своём Telegram-канале. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Жалкая "награда" Памелы Бонди - самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организуемые из её страны, эта дама устраивает медийный цирк, чтобы угодить побеждённым ультраправым Венесуэлы", - написал министр. "Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами", - добавил Хиль. По словам министра, который решительно отверг политическую пропаганду из Вашингтона, "шоу" в исполнении Бонди - это "фарс и отчаянная попытка отвлечь внимание от собственных бед".

https://ria.ru/20250727/ssha-2031741734.html

https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, памела бонди