Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро - РИА Новости, 08.08.2025
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро
Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T04:16:00+03:00
2025-08-08T04:16:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
памела бонди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своём Telegram-канале. Генпрокурор США Пэм Бонди ранее объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Жалкая "награда" Памелы Бонди - самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организуемые из её страны, эта дама устраивает медийный цирк, чтобы угодить побеждённым ультраправым Венесуэлы", - написал министр. "Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами", - добавил Хиль. По словам министра, который решительно отверг политическую пропаганду из Вашингтона, "шоу" в исполнении Бонди - это "фарс и отчаянная попытка отвлечь внимание от собственных бед".
https://ria.ru/20250727/ssha-2031741734.html
https://ria.ru/20240902/zaharova-1970103425.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2a4bcaaf10a7a254dc7f3db464b519a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, памела бонди
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Памела Бонди
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро

Глава МИД Венесуэлы Хиль назвал слова Бонди о награде за данные о Мадуро цирком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Объявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является цирком и отчаянной попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своём Telegram-канале.
Генпрокурор США Пэм Бонди ранее объявила о награде в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем
27 июля, 14:37
"Жалкая "награда" Памелы Бонди - самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организуемые из её страны, эта дама устраивает медийный цирк, чтобы угодить побеждённым ультраправым Венесуэлы", - написал министр.
«
"Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами", - добавил Хиль.
По словам министра, который решительно отверг политическую пропаганду из Вашингтона, "шоу" в исполнении Бонди - это "фарс и отчаянная попытка отвлечь внимание от собственных бед".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
2 сентября 2024, 22:29
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроПамела Бонди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала