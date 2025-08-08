Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 08.08.2025 (обновлено: 16:17 08.08.2025)
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В селе Казинка Валуйского округа в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму&quot;, — уточнил он.Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. Также при детонации посечены стекла в окнах коммерческого здания.Кроме того, в районе села Устинка Белгородского района при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.Жителя со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, добавил губернатор.
Гладков: два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Казинка Валуйского округа в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму", — уточнил он.

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Украинский дрон атаковал пенсионерку в Херсонской области
7 августа, 14:30
Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно.
Также при детонации посечены стекла в окнах коммерческого здания.
Кроме того, в районе села Устинка Белгородского района при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.
Жителя со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, добавил губернатор.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
7 августа, 16:30
 
