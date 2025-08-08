https://ria.ru/20250808/gladkov-2034161770.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Казинка Валуйского округа в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму", — уточнил он.Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. Также при детонации посечены стекла в окнах коммерческого здания.Кроме того, в районе села Устинка Белгородского района при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.Жителя со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, добавил губернатор.

