В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
2025-08-08T15:24:00+03:00
2025-08-08T15:24:00+03:00
2025-08-08T16:17:00+03:00
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаках украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Казинка Валуйского округа в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму", — уточнил он.Пострадавшей оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. Также при детонации посечены стекла в окнах коммерческого здания.Кроме того, в районе села Устинка Белгородского района при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина.Жителя со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода, добавил губернатор.
