В Германии выявили 270 инцидентов с беспилотниками за три месяца

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральное управление уголовной полиции Германии по итогам первого анализа потенциальных угроз от дронов-шпионов выявило 270 инцидентов на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца этого года, сообщает в пятницу газета Bild. "В секретном докладе "Дрон как средство преступления" впервые проанализирована опасность с воздуха… С января по март было зафиксировано 270 инцидентов с 536 дронами… Снова и снова дроны были замечены над военными базами и объектами критической инфраструктуры", - пишет издание со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст документа. Как минимум в 55 случаях правоохранительные силы обнаружили два или более устройств в небе одновременно, отмечается в отчете. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщается о 117 инцидентах. На немецкой военно-морской базе в Бремерхафене и американской авиабазе Рамштайн правоохранительные силы одномоментно фиксировали до 15 дронов, уточняется в документе. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, добавляется в отчете. Речь в основном шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа, говорится в материале. Объекты критической гражданской инфраструктуры, здания оружейных компаний и правительственные здания также подвергались слежке, перечисляет газета. По данным издания, прокуратура Германии возбудила 123 уголовных дела, однако виновных почти не нашли: удалось установить личности лишь десяти операторов дронов. Из доклада следует, что вмешательство иностранных государств не было доказано, однако полиция его не исключает. Правоохранительные органы выражают обеспокоенность из-за того, что в ряде случаев применялись дроны, которые нельзя было обнаружить имеющимися в распоряжении военных и полиции средствами, подчеркивается в статье газеты.

