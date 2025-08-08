https://ria.ru/20250808/germanija-2034167820.html
В Германии выявили 270 инцидентов с беспилотниками за три месяца
В Германии выявили 270 инцидентов с беспилотниками за три месяца - РИА Новости, 08.08.2025
В Германии выявили 270 инцидентов с беспилотниками за три месяца
Федеральное управление уголовной полиции Германии по итогам первого анализа потенциальных угроз от дронов-шпионов выявило 270 инцидентов на военных базах и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:44:00+03:00
2025-08-08T15:44:00+03:00
2025-08-08T15:44:00+03:00
в мире
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_36a0ace5686cee09985b6b5a790db590.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральное управление уголовной полиции Германии по итогам первого анализа потенциальных угроз от дронов-шпионов выявило 270 инцидентов на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца этого года, сообщает в пятницу газета Bild. "В секретном докладе "Дрон как средство преступления" впервые проанализирована опасность с воздуха… С января по март было зафиксировано 270 инцидентов с 536 дронами… Снова и снова дроны были замечены над военными базами и объектами критической инфраструктуры", - пишет издание со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст документа. Как минимум в 55 случаях правоохранительные силы обнаружили два или более устройств в небе одновременно, отмечается в отчете. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщается о 117 инцидентах. На немецкой военно-морской базе в Бремерхафене и американской авиабазе Рамштайн правоохранительные силы одномоментно фиксировали до 15 дронов, уточняется в документе. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, добавляется в отчете. Речь в основном шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа, говорится в материале. Объекты критической гражданской инфраструктуры, здания оружейных компаний и правительственные здания также подвергались слежке, перечисляет газета. По данным издания, прокуратура Германии возбудила 123 уголовных дела, однако виновных почти не нашли: удалось установить личности лишь десяти операторов дронов. Из доклада следует, что вмешательство иностранных государств не было доказано, однако полиция его не исключает. Правоохранительные органы выражают обеспокоенность из-за того, что в ряде случаев применялись дроны, которые нельзя было обнаружить имеющимися в распоряжении военных и полиции средствами, подчеркивается в статье газеты.
https://ria.ru/20250209/bundesver-1998285477.html
https://ria.ru/20250210/germaniya-1998441843.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102457/76/1024577649_39:0:2000:1471_1920x0_80_0_0_8920e83b3c772ce39523d0a409f5ccf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, bild
В Германии выявили 270 инцидентов с беспилотниками за три месяца
Bild: полиция ФРГ выявила 270 инцидентов с дронами на военных и иных объектах
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Федеральное управление уголовной полиции Германии по итогам первого анализа потенциальных угроз от дронов-шпионов выявило 270 инцидентов на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца этого года, сообщает в пятницу газета Bild
.
"В секретном докладе "Дрон как средство преступления" впервые проанализирована опасность с воздуха… С января по март было зафиксировано 270 инцидентов с 536 дронами… Снова и снова дроны были замечены над военными базами и объектами критической инфраструктуры", - пишет издание со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст документа.
Как минимум в 55 случаях правоохранительные силы обнаружили два или более устройств в небе одновременно, отмечается в отчете.
Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщается о 117 инцидентах. На немецкой военно-морской базе в Бремерхафене и американской авиабазе Рамштайн правоохранительные силы одномоментно фиксировали до 15 дронов, уточняется в документе.
Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ
зафиксировала 88 инцидентов, добавляется в отчете. Речь в основном шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа, говорится в материале.
Объекты критической гражданской инфраструктуры, здания оружейных компаний и правительственные здания также подвергались слежке, перечисляет газета.
По данным издания, прокуратура Германии возбудила 123 уголовных дела, однако виновных почти не нашли: удалось установить личности лишь десяти операторов дронов. Из доклада следует, что вмешательство иностранных государств не было доказано, однако полиция его не исключает.
Правоохранительные органы выражают обеспокоенность из-за того, что в ряде случаев применялись дроны, которые нельзя было обнаружить имеющимися в распоряжении военных и полиции средствами, подчеркивается в статье газеты.