https://ria.ru/20250808/germanija-2034063336.html

В Германии появились украинцы, ездящие на золотых Porsche

В Германии появились украинцы, ездящие на золотых Porsche - РИА Новости, 08.08.2025

В Германии появились украинцы, ездящие на золотых Porsche

На деньги, которые Запад собирал для помощи Киеву, некоторые украинцы покупают себе золотые Porsche, рассказал РИА Новости член Германской коммунистической... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T06:18:00+03:00

2025-08-08T06:18:00+03:00

2025-08-08T10:06:00+03:00

в мире

украина

германия

киев

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034079224_12:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_02a0eeda6579367c310930ed4b1770ba.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. На деньги, которые Запад собирал для помощи Киеву, некоторые украинцы покупают себе золотые Porsche, рассказал РИА Новости член Германской коммунистической партии Штефан Натке. "Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у некоторых людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета", — сказал он. По словам политика, последние акции протеста на Украине свидетельствуют, что в украинском обществе назрело недовольство властями, замешанными в коррупции. "Это знак того, что украинский народ уже не верит в свое собственное правительство. Это ясно. Украинский народ понимает, что его обманывают. Поэтому он выходит на улицы. Пока еще люди не выходят на улицы против войны, но они выходят против Зеленского, против диктатуры. Потому что сейчас за него даже нельзя проголосовать. У него нет полномочий президента", — добавил Натке. Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский сразу же его подписал. После этого в Киеве и других крупных городах начались массовые акции протеста. Два дня спустя Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который якобы укрепит независимость этих органов. Рада проголосовала за этот документ 31 июля, в тот же день глава киевского режима его подписал.

https://ria.ru/20250801/korruptsiya-2032838113.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034049415.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, киев, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)