Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд по делу о мошенничестве против Трампа
19:55 08.08.2025
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд по делу о мошенничестве против Трампа
в мире
нью-йорк (город)
сша
олбани
дональд трамп
trump organization
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел. Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
нью-йорк (город)
сша
олбани
в мире, нью-йорк (город), сша, олбани, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Олбани, Дональд Трамп, Trump Organization
Флаг США
© Myung J. Chun
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел.
Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
