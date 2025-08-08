Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали геноцидом действия Израиля в Газе
15:31 08.08.2025
В Турции назвали геноцидом действия Израиля в Газе
Администрация президента Турции назвала действия Израиля в Газе геноцидом, который приведет к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса. РИА Новости, 08.08.2025
в мире
израиль
турция
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции назвала действия Израиля в Газе геноцидом, который приведет к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы решительно осуждаем решение Израиля о вторжении в Газу, которое приведет к дальнейшему углублению нарушений прав человека и гуманитарного кризиса... Сохранение Израилем оккупации противоречит нормам международного права и гуманитарным ценностям. Учитывая усиление интенсивных бомбардировок гражданского населения, разрушение инфраструктуры и недопущение удовлетворения основных гуманитарных потребностей в ходе атак, то, что Израиль делает в Газе, является открытым геноцидом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана. По его словам, необходимо, чтобы международное сообщество решительно выступило против односторонних шагов Израиля и приложило эффективные усилия для достижения справедливого решения этого конфликта.
израиль
турция
в мире, израиль, турция, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Администрация Эрдогана назвала действия Израиля в Газе геноцидом

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции назвала действия Израиля в Газе геноцидом, который приведет к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу
3 августа, 16:47
"Мы решительно осуждаем решение Израиля о вторжении в Газу, которое приведет к дальнейшему углублению нарушений прав человека и гуманитарного кризиса... Сохранение Израилем оккупации противоречит нормам международного права и гуманитарным ценностям. Учитывая усиление интенсивных бомбардировок гражданского населения, разрушение инфраструктуры и недопущение удовлетворения основных гуманитарных потребностей в ходе атак, то, что Израиль делает в Газе, является открытым геноцидом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана.
По его словам, необходимо, чтобы международное сообщество решительно выступило против односторонних шагов Израиля и приложило эффективные усилия для достижения справедливого решения этого конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Нетаньяху назвал ООН антисемитской организацией
13 марта, 21:43
 
В миреИзраильТурцияБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
