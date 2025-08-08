https://ria.ru/20250808/genotsid-2034162720.html

В Турции назвали геноцидом действия Израиля в Газе

Администрация президента Турции назвала действия Израиля в Газе геноцидом, который приведет к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса. РИА Новости, 08.08.2025

АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Администрация президента Турции назвала действия Израиля в Газе геноцидом, который приведет к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Мы решительно осуждаем решение Израиля о вторжении в Газу, которое приведет к дальнейшему углублению нарушений прав человека и гуманитарного кризиса... Сохранение Израилем оккупации противоречит нормам международного права и гуманитарным ценностям. Учитывая усиление интенсивных бомбардировок гражданского населения, разрушение инфраструктуры и недопущение удовлетворения основных гуманитарных потребностей в ходе атак, то, что Израиль делает в Газе, является открытым геноцидом", - говорится в заявлении главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана. По его словам, необходимо, чтобы международное сообщество решительно выступило против односторонних шагов Израиля и приложило эффективные усилия для достижения справедливого решения этого конфликта.

