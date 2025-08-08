Рейтинг@Mail.ru
Египет и Катар работают над новым планом по окончанию войны в Газе
16:11 08.08.2025
Египет и Катар работают над новым планом по окончанию войны в Газе
Египет и Катар работают над новым планом по окончанию войны в Газе
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Посредники из Египта и Катара работают над новым планом по освобождению сразу всех заложников и выдаче тел всех погибших пленных палестинским движением ХАМАС в обмен на прекращение войны в секторе Газа и выводе оттуда израильских сил, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух арабских чиновников, один из которых принимает непосредственное участие в обсуждениях. "Посредники из Египта и Катара работают над новым механизмом, который будет включать выдачу всех заложников - живыми и мертвыми - за один раз в обмен на прекращение войны в Газе и выводе израильских сил из сектора", - передает агентство. Согласно собеседникам агентства, крупнейшие арабские монархии Персидского залива поддерживают эти усилия, беспокоясь относительно дальнейшей дестабилизации региона, если израильское правительство приступит к повторной оккупации сектора Газа. Как указывает агентство, план, который еще предстоит доработать, также направлен на решение вопроса о том, что делать с оружием ХАМАС, которое он отказывается сложить, в то время как Израиль настаивает на этом. Чиновник, участвующий в переговорах, заявил агентству, что обсуждается вариант "заморозки оружия", который может включать сохранение оружия у ХАМАС без использования его. Также в плане содержится призыв к движению отказаться от власти в секторе Газа, передает агентство. По словам чиновника, управление Газой планируется передать палестинско-арабскому комитету, который будет контролировать усилия по восстановлению до создания палестинских органов власти с новой полицией, подготовленной двумя союзниками США на Ближнем Востоке, которые возьмут сектор под контроль, отмечает агентство. Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил агентству, что руководство движения в курсе усилий посредников с целью возобновления переговоров о прекращении огня, но пока не получило подробностей. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Египет и Катар работают над новым планом по окончанию войны в Газе

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Посредники из Египта и Катара работают над новым планом по освобождению сразу всех заложников и выдаче тел всех погибших пленных палестинским движением ХАМАС в обмен на прекращение войны в секторе Газа и выводе оттуда израильских сил, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух арабских чиновников, один из которых принимает непосредственное участие в обсуждениях.
"Посредники из Египта и Катара работают над новым механизмом, который будет включать выдачу всех заложников - живыми и мертвыми - за один раз в обмен на прекращение войны в Газе и выводе израильских сил из сектора", - передает агентство.
Согласно собеседникам агентства, крупнейшие арабские монархии Персидского залива поддерживают эти усилия, беспокоясь относительно дальнейшей дестабилизации региона, если израильское правительство приступит к повторной оккупации сектора Газа.
Как указывает агентство, план, который еще предстоит доработать, также направлен на решение вопроса о том, что делать с оружием ХАМАС, которое он отказывается сложить, в то время как Израиль настаивает на этом. Чиновник, участвующий в переговорах, заявил агентству, что обсуждается вариант "заморозки оружия", который может включать сохранение оружия у ХАМАС без использования его. Также в плане содержится призыв к движению отказаться от власти в секторе Газа, передает агентство.
По словам чиновника, управление Газой планируется передать палестинско-арабскому комитету, который будет контролировать усилия по восстановлению до создания палестинских органов власти с новой полицией, подготовленной двумя союзниками США на Ближнем Востоке, которые возьмут сектор под контроль, отмечает агентство.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил агентству, что руководство движения в курсе усилий посредников с целью возобновления переговоров о прекращении огня, но пока не получило подробностей.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
