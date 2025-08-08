Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/gaza-2034162953.html
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек - РИА Новости, 08.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек
Общее число погибших от недоедания с октября 2023 года на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 201 человека, включая 98 детей,... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:31:00+03:00
2025-08-08T15:31:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_88df0cac493cf4f9b23ce0c11d441ad9.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания с октября 2023 года на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 201 человека, включая 98 детей, сообщило местное министерство здравоохранения в пятницу. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано четыре случая гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 201, включая 98 детей", - говорится в заявлении ведомства. По последним данным властей сектора Газа, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 945 грузовикам, что покрывает около 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждает администрация сектора. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
https://ria.ru/20250808/gaza-2034140552.html
https://ria.ru/20250806/gaza-2033796487.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f090869ecded664c3431a620700fced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сектор газа, оон
В мире, Израиль, Сектор Газа, ООН
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек

Более 200 человек погибли от голода в секторе Газа из-за кризиса продовольствия

© AP Photo / Mariam DaggaЖители Газы
Жители Газы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Жители Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания с октября 2023 года на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 201 человека, включая 98 детей, сообщило местное министерство здравоохранения в пятницу.
"В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано четыре случая гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 201, включая 98 детей", - говорится в заявлении ведомства.
Разрушенные израильскими ударами здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ХАМАС отреагировало на планы Израиля оккупировать Газу
Вчера, 14:05
По последним данным властей сектора Газа, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 945 грузовикам, что покрывает около 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждает администрация сектора.
По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Палестинцы, получившие ранения во время раздачи продовольствия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
МВД Газы призвало прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха
6 августа, 19:00
 
В миреИзраильСектор ГазаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала