Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек

Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек

в мире

израиль

сектор газа

оон

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания с октября 2023 года на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 201 человека, включая 98 детей, сообщило местное министерство здравоохранения в пятницу. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано четыре случая гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 201, включая 98 детей", - говорится в заявлении ведомства. По последним данным властей сектора Газа, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 945 грузовикам, что покрывает около 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждает администрация сектора. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

