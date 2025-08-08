Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем
Глава УВКПЧ ООН Тюрк призвал остановить захват сектора Газа Израилем
© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить захват сектора Газа силами ЦАХАЛ.
"План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен. Это противоречит решению Международного суда о том, что Израиль должен как можно скорее положить конец своей оккупации, реализовать согласованное решение о создании двух государств и право палестинцев на самоопределение", — отметил он.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Он уточнил, что Израиль планирует затем передать ее новому гражданскому правительству.
Тюрк считает, что этот шаг приведет к более массовому насильственному перемещению населения, убийствам, разрушениям и преступлениям. Он призвал Израиль обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи в анклав, а движение ХАМАС — освободить заложников.
Израильское правительство ранее приняло пять принципов завершения боевых действий: разоружение палестинского движения, возврат 50 заложников, демилитаризация анклава, контроль Тель-Авива над его безопасностью, наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
- Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа.
- Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
- В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
- Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
- Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
- Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.