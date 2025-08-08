https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html

Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить захват сектора Газа силами ЦАХАЛ."План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен. Это противоречит решению Международного суда о том, что Израиль должен как можно скорее положить конец своей оккупации, реализовать согласованное решение о создании двух государств и право палестинцев на самоопределение", — отметил он.Тюрк считает, что этот шаг приведет к более массовому насильственному перемещению населения, убийствам, разрушениям и преступлениям. Он призвал Израиль обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи в анклав, а движение ХАМАС — освободить заложников.Израильское правительство ранее приняло пять принципов завершения боевых действий: разоружение палестинского движения, возврат 50 заложников, демилитаризация анклава, контроль Тель-Авива над его безопасностью, наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.Обострение конфликта на Ближнем Востоке

