Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра

Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра - РИА Новости, 08.08.2025

Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра

Французские правоохранители задержали мужчину, совершившего нападение на мэра коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо, в результате которого тот был госпитализирован

ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Французские правоохранители задержали мужчину, совершившего нападение на мэра коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо, в результате которого тот был госпитализирован в критическом состоянии, заявил глава МВД страны Брюно Ретайо. В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Злоумышленник нанес мэру несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить его и находившегося рядом сына на машине. Сейчас жизни политика ничего не угрожает. "Напавший на мэра Вильнёв-де-Марка был задержан этим утром. Я приветствую быструю и эффективную работу жандармов (департамента – ред.) Изер", - написал глава МВД на своей странице в соцсети X. Ретайо заявил, что насилие против избранных представителей власти неприемлемо и никогда не будет оставаться безнаказанным. Глава МВД не привел никаких деталей о личности нападавшего, однако в четверг радиостанция RTL сообщала, что предполагаемый преступник - местный мужчина 60 лет, у которого есть с мэром неразрешенный имущественный спор.

