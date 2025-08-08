Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра
15:49 08.08.2025
Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра
ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Французские правоохранители задержали мужчину, совершившего нападение на мэра коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо, в результате которого тот был госпитализирован в критическом состоянии, заявил глава МВД страны Брюно Ретайо. В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Злоумышленник нанес мэру несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить его и находившегося рядом сына на машине. Сейчас жизни политика ничего не угрожает. "Напавший на мэра Вильнёв-де-Марка был задержан этим утром. Я приветствую быструю и эффективную работу жандармов (департамента – ред.) Изер", - написал глава МВД на своей странице в соцсети X. Ретайо заявил, что насилие против избранных представителей власти неприемлемо и никогда не будет оставаться безнаказанным. Глава МВД не привел никаких деталей о личности нападавшего, однако в четверг радиостанция RTL сообщала, что предполагаемый преступник - местный мужчина 60 лет, у которого есть с мэром неразрешенный имущественный спор.
Во Франции задержали мужчину, напавшего на мэра

Автомобиль полиции. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Французские правоохранители задержали мужчину, совершившего нападение на мэра коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо, в результате которого тот был госпитализирован в критическом состоянии, заявил глава МВД страны Брюно Ретайо.
В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Злоумышленник нанес мэру несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить его и находившегося рядом сына на машине. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.
"Напавший на мэра Вильнёв-де-Марка был задержан этим утром. Я приветствую быструю и эффективную работу жандармов (департамента – ред.) Изер", - написал глава МВД на своей странице в соцсети X.
Ретайо заявил, что насилие против избранных представителей власти неприемлемо и никогда не будет оставаться безнаказанным.
Глава МВД не привел никаких деталей о личности нападавшего, однако в четверг радиостанция RTL сообщала, что предполагаемый преступник - местный мужчина 60 лет, у которого есть с мэром неразрешенный имущественный спор.
Париж - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня
6 августа, 16:48
 
В миреФранция
 
 
