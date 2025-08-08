Рейтинг@Mail.ru
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года - РИА Новости, 08.08.2025
10:59 08.08.2025
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года - РИА Новости, 08.08.2025
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, сообщили в ведомстве. "Служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года. ФАС России возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что антиконкурентные соглашения выявлены во всех 89 регионах РФ. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 49,6 миллиарда рублей. Подчеркивается, что в части контроля реализации нацпроектов ведомство возбудило 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 миллиарда рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 миллиарда рублей. "По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 6 – по иным составам УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 миллиона рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения", - добавляется в сообщении.
россия
2025
Новости
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года

ФАС в I полугодии выявила картели во всех регионах и возбудила 158 дел

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, сообщили в ведомстве.
"Служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года. ФАС России возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антиконкурентные соглашения выявлены во всех 89 регионах РФ. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 49,6 миллиарда рублей.
Подчеркивается, что в части контроля реализации нацпроектов ведомство возбудило 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 миллиарда рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 миллиарда рублей.
"По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 6 – по иным составам УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 миллиона рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения", - добавляется в сообщении.
