https://ria.ru/20250808/fas-2034095899.html
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года - РИА Новости, 08.08.2025
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:59:00+03:00
2025-08-08T10:59:00+03:00
2025-08-08T10:59:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, сообщили в ведомстве. "Служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года. ФАС России возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что антиконкурентные соглашения выявлены во всех 89 регионах РФ. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 49,6 миллиарда рублей. Подчеркивается, что в части контроля реализации нацпроектов ведомство возбудило 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 миллиарда рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 миллиарда рублей. "По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 6 – по иным составам УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 миллиона рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250520/kartel-2017999743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
ФАС в I полугодии выявила картели во всех регионах и возбудила 158 дел
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картели во всех регионах страны по итогам первого полугодия 2025 года и возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности, сообщили в ведомстве
.
"Служба подвела промежуточные итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года. ФАС России
возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антиконкурентные соглашения выявлены во всех 89 регионах РФ. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 49,6 миллиарда рублей.
Подчеркивается, что в части контроля реализации нацпроектов ведомство возбудило 15 дел с общей суммой НМЦК 7,3 миллиарда рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 миллиарда рублей.
"По материалам службы возбуждено 12 уголовных дел. Из них 6 – по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ) и 6 – по иным составам УК РФ. В федеральный бюджет поступило 781,6 миллиона рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения", - добавляется в сообщении.