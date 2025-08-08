ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи

https://ria.ru/20250808/evrosoyuz-2034217253.html

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС."Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.

