https://ria.ru/20250808/evrosoyuz-2034217253.html
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 08.08.2025
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:08:00+03:00
2025-08-08T18:08:00+03:00
2025-08-08T18:10:00+03:00
евросоюз
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС."Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033845089.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, украина
Евросоюз, В мире, Украина
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
ЕС выделит Киеву макрофинансовую помощь в размере 3,2 млрд евро