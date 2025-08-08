Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
18:08 08.08.2025 (обновлено: 18:10 08.08.2025)
ЕС выделит Киеву четвертый транш макрофинансовой помощи
евросоюз
в мире
украина
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС."Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
украина
евросоюз, в мире, украина
Евросоюз, В мире, Украина
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву очередной четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Украина получит финансирование в размере более 3,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки", - указывается в документе.
Там поясняется, что "финансирование нацелено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку функционирования органов государственного управления Украины".
Всего ЕС обязался в период с 2024 по 2027 годы выделить Киеву порядка 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде грантов и кредитов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Это фантазии": в Киеве высмеяли попытки Зеленского выпросить помощь
7 августа, 07:25
 
ЕвросоюзВ миреУкраина
 
 
