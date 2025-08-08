https://ria.ru/20250808/erevan-2034248377.html
В Ереване суд перевел под домашний арест сторонника архиепископа Баграта
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест заключенного ранее под стражу сторонника архиепископа Баграта Галстаняна Агвана Аршакяна, говорится в заявлении инициативы "Пяти правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов. "Судья Гнел Гаспарян удовлетворил ходатайство адвокатов Вараздата Арутюняна и Наре Хонарчян, заменив тюремное заключение политзаключенного Агвана Аршакяна на домашний арест", - говорится в заявлении. Ранее депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил, что Аршакян после тяжелой операции прошел курс химиотерапии и нуждается в медицинском обследовании. В конце июня архиепископ Баграт Галстанян, являющийся политически противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. СК ранее заявлял, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям подготовка к терроризму и узурпации власти.
