В Ереване суд перевел под домашний арест сторонника архиепископа Баграта - РИА Новости, 08.08.2025
21:54 08.08.2025
В Ереване суд перевел под домашний арест сторонника архиепископа Баграта
В Ереване суд перевел под домашний арест сторонника архиепископа Баграта
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест заключенного ранее под стражу сторонника архиепископа Баграта Галстаняна Агвана Аршакяна, говорится в заявлении инициативы "Пяти правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов. "Судья Гнел Гаспарян удовлетворил ходатайство адвокатов Вараздата Арутюняна и Наре Хонарчян, заменив тюремное заключение политзаключенного Агвана Аршакяна на домашний арест", - говорится в заявлении. Ранее депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил, что Аршакян после тяжелой операции прошел курс химиотерапии и нуждается в медицинском обследовании. В конце июня архиепископ Баграт Галстанян, являющийся политически противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. СК ранее заявлял, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям подготовка к терроризму и узурпации власти.
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Суд в Ереване перевел под домашний арест заключенного ранее под стражу сторонника архиепископа Баграта Галстаняна Агвана Аршакяна, говорится в заявлении инициативы "Пяти правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов.
"Судья Гнел Гаспарян удовлетворил ходатайство адвокатов Вараздата Арутюняна и Наре Хонарчян, заменив тюремное заключение политзаключенного Агвана Аршакяна на домашний арест", - говорится в заявлении.
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Баграта
26 июня, 02:03
26 июня, 02:03
Ранее депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил, что Аршакян после тяжелой операции прошел курс химиотерапии и нуждается в медицинском обследовании.
В конце июня архиепископ Баграт Галстанян, являющийся политически противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
СК ранее заявлял, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям подготовка к терроризму и узурпации власти.
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
30 июля, 12:40
30 июля, 12:40
 
