Появились демоверсии экзаменов для претендентов на российское гражданство

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал спецификации и демоверсии экзаменов для иностранцев, претендующих на получение гражданства... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал спецификации и демоверсии экзаменов для иностранцев, претендующих на получение гражданства России, сообщили на сайте Рособрнадзора. "На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку, по истории России и основам законодательства России, которые должны сдать иностранцы, претендующие на получение российского гражданства", — отметили в ведомстве.Экзамен по русскому языку будет проходить в устном и письменном форматах, а по истории России и основам законодательства — только в письменном, с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность каждого испытания составляет 90 минут. Экзамен по русскому языку будет нацелен на проверку умения общаться в различных социально-бытовых, официально-деловых, профессиональных ситуациях, понимать информацию на слух и в печатном тексте, излагать свои мысли по предложенной теме, вести переписку. Он будет состоять из 35 заданий. В свою очередь, проверка багажа сведений по истории России будет включать знание базовых фактов и событий с IX века до настоящего времени, имен и значимости выдающихся деятелей науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций. В заданиях по основам законодательства будет необходимо продемонстрировать понимание принципов конституционного строя России, основных норм трудового, гражданского и семейного права, правил въезда и выезда из страны, постоянного проживания на ее территории, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы, а также оснований для приобретения и прекращения гражданства.

