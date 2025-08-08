Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
09:19 08.08.2025
Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кишинев отзывом лицензии на поставку газа у "Молдовагаза" делает его "пустышкой", выражая нежелание возвращать "Газпрому" исторический долг, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил в четверг "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза". "Молдавские власти – нынешнее руководство – лишают "Газпром" его активов и делают все, чтобы не платить ему деньги", – указал Юшков. Речь идет о задолженности за поставленный потребителям правого берега Днестра газ в более чем 709 миллионов долларов. Указанная задолженность в значительной мере сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдавии за поставленный "Молдовагазом" газ, обращал внимание "Газпром". "Теперь они (власти Молдавии – ред.) выделили газотранспортную систему отдельно, забрав у "Молдовагаза" все его активы. Финальный штрих – лишили его лицензии на работу в стране. Де-факто это оттеснение от газовой сферы", – подчеркнул эксперт. По его словам, из "Молдовагаза" сделали "пустышку", лишив "возможности зарабатывать". "У "Газпрома" забирают его имущество в Молдавии и платить ничего не собираются", – констатировал эксперт.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Кишинев отзывом лицензии на поставку газа у "Молдовагаза" делает его "пустышкой", выражая нежелание возвращать "Газпрому" исторический долг, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета.
Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил в четверг "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".
"Молдавские власти – нынешнее руководство – лишают "Газпром" его активов и делают все, чтобы не платить ему деньги", – указал Юшков.
Речь идет о задолженности за поставленный потребителям правого берега Днестра газ в более чем 709 миллионов долларов. Указанная задолженность в значительной мере сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдавии за поставленный "Молдовагазом" газ, обращал внимание "Газпром".
"Теперь они (власти Молдавии – ред.) выделили газотранспортную систему отдельно, забрав у "Молдовагаза" все его активы. Финальный штрих – лишили его лицензии на работу в стране. Де-факто это оттеснение от газовой сферы", – подчеркнул эксперт.
По его словам, из "Молдовагаза" сделали "пустышку", лишив "возможности зарабатывать". "У "Газпрома" забирают его имущество в Молдавии и платить ничего не собираются", – констатировал эксперт.
