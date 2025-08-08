Рейтинг@Mail.ru
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/eks-rektor-2034060965.html
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям - РИА Новости, 08.08.2025
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям
Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, на... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:42:00+03:00
2025-08-08T05:42:00+03:00
происшествия
наталья ильина
псков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, на причастность к хищениям по нацпроекту "Наука и университеты", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Продолжается документирование иных эпизодов преступной деятельности Ильиной, в том числе возможной ее причастности к хищению бюджетных средств, выделенных ПсковГУ в рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2022 - 2024 годах", - сказал собеседник агентства. Ильину задержали в апреле по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
https://ria.ru/20250626/davlenie-2025486722.html
https://ria.ru/20250805/sud-2033567227.html
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наталья ильина, псков
Происшествия, Наталья Ильина, Псков
Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям

Экс-ректора ПсковГУ Ильину проверят на хищения по нацпроекту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, на причастность к хищениям по нацпроекту "Наука и университеты", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Продолжается документирование иных эпизодов преступной деятельности Ильиной, в том числе возможной ее причастности к хищению бюджетных средств, выделенных ПсковГУ в рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2022 - 2024 годах", - сказал собеседник агентства.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обвиняемая экс-ректор ПсковГУ может оказать давление на свидетелей
26 июня, 07:14
Ильину задержали в апреле по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу.
По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Бывший ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Суд в Калининграде начал рассмотрение дела экс-ректора БФУ
5 августа, 20:31
 
ПроисшествияНаталья ИльинаПсков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала