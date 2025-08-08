https://ria.ru/20250808/eks-rektor-2034060965.html

Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям

Экс-ректора ПсковГУ проверяют на причастность к хищениям

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители проверяют бывшего ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Наталью Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, на причастность к хищениям по нацпроекту "Наука и университеты", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Продолжается документирование иных эпизодов преступной деятельности Ильиной, в том числе возможной ее причастности к хищению бюджетных средств, выделенных ПсковГУ в рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2022 - 2024 годах", - сказал собеседник агентства. Ильину задержали в апреле по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

