Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/efimov-2034110508.html
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 08.08.2025
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:12:00+03:00
2025-08-08T13:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в городе планируется построить котельные, очистные сооружения, складские базы и прочие здания, предназначенные для работы организаций, обслуживающих жилой фонд и объекты городского хозяйства.Реорганизацией трех территорий займутся инвесторы, определенные по результатам торгов, а четырех – операторы КРТ, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
https://ria.ru/20250807/zelenograd-2033830614.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ

Ефимов: 12 коммунальных объектов возведут в Москве в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в городе планируется построить котельные, очистные сооружения, складские базы и прочие здания, предназначенные для работы организаций, обслуживающих жилой фонд и объекты городского хозяйства.
Реорганизацией трех территорий займутся инвесторы, определенные по результатам торгов, а четырех – операторы КРТ, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ефимов: в Зеленограде в рамках МаИП построят 10 промышленных объектов
Вчера, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала