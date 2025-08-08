https://ria.ru/20250808/efimov-2034110508.html
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 08.08.2025
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:12:00+03:00
2025-08-08T13:12:00+03:00
2025-08-08T13:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в городе планируется построить котельные, очистные сооружения, складские базы и прочие здания, предназначенные для работы организаций, обслуживающих жилой фонд и объекты городского хозяйства.Реорганизацией трех территорий займутся инвесторы, определенные по результатам торгов, а четырех – операторы КРТ, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
https://ria.ru/20250807/zelenograd-2033830614.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
Ефимов: 12 коммунальных объектов возведут в Москве в рамках КРТ
МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в городе планируется построить котельные, очистные сооружения, складские базы и прочие здания, предназначенные для работы организаций, обслуживающих жилой фонд и объекты городского хозяйства.
Реорганизацией трех территорий займутся инвесторы, определенные по результатам торгов, а четырех – операторы КРТ, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.