https://ria.ru/20250808/efimov-2034110508.html

Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ

Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 08.08.2025

Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ

В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:12:00+03:00

2025-08-08T13:12:00+03:00

2025-08-08T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg

МОСКВА 8 авг — РИА Новости. В Москве в рамках программы КРТ построят 12 коммунальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город активно развивает и модернизирует инженерную инфраструктуру, в том числе и на реорганизуемых по программе комплексного развития территорий участках. В частности, в рамках семи проектов КРТ запланировано строительство 12 различных коммунальных объектов общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в городе планируется построить котельные, очистные сооружения, складские базы и прочие здания, предназначенные для работы организаций, обслуживающих жилой фонд и объекты городского хозяйства.Реорганизацией трех территорий займутся инвесторы, определенные по результатам торгов, а четырех – операторы КРТ, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.

https://ria.ru/20250807/zelenograd-2033830614.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы