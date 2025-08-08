https://ria.ru/20250808/efimov-2034013619.html

Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля

Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля - РИА Новости, 08.08.2025

Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля

08.08.2025

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

МОСКВА 8 авг — РИА Новости. Все контрольно-пропускные пункты на стройплощадках Москвы должны быть оборудованы биометрическими системами контроля (СКУД) с 1 сентября 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что правительство Москвы утвердило новые требования по безопасности на стройплощадках в городе."Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Инструмент будет интегрирован с региональным сегментом единой биометрической системы и реестром строителей, добавил заммэра.

