Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля
09:17 08.08.2025
Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА 8 авг — РИА Новости. Все контрольно-пропускные пункты на стройплощадках Москвы должны быть оборудованы биометрическими системами контроля (СКУД) с 1 сентября 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что правительство Москвы утвердило новые требования по безопасности на стройплощадках в городе."Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Инструмент будет интегрирован с региональным сегментом единой биометрической системы и реестром строителей, добавил заммэра.
Ефимов: КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля

МОСКВА 8 авг — РИА Новости. Все контрольно-пропускные пункты на стройплощадках Москвы должны быть оборудованы биометрическими системами контроля (СКУД) с 1 сентября 2025 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что правительство Москвы утвердило новые требования по безопасности на стройплощадках в городе.
"Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Инструмент будет интегрирован с региональным сегментом единой биометрической системы и реестром строителей, добавил заммэра.
 
