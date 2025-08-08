https://ria.ru/20250808/dvizhenie-2034170959.html

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение

Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент информировал, что нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Отрадное" до "Савеловской" из-за человека на пути. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Потом в дептрансе добавили, что движение на ветке в графике.

