На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение - РИА Новости, 08.08.2025
15:48 08.08.2025
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение
Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
2025-08-08T15:48:00+03:00
2025-08-08T15:48:00+03:00
происшествия
москва
метро
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент информировал, что нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Отрадное" до "Савеловской" из-за человека на пути. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Потом в дептрансе добавили, что движение на ветке в графике.
происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение

В Москве восстановили движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее департамент информировал, что нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Отрадное" до "Савеловской" из-за человека на пути.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Потом в дептрансе добавили, что движение на ветке в графике.
