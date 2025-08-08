https://ria.ru/20250808/dvizhenie-2034170959.html
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение - РИА Новости, 08.08.2025
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение
Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T15:48:00+03:00
2025-08-08T15:48:00+03:00
2025-08-08T15:48:00+03:00
происшествия
москва
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент информировал, что нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Отрадное" до "Савеловской" из-за человека на пути. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Потом в дептрансе добавили, что движение на ветке в графике.
https://ria.ru/20250802/moskva-2033026015.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_6249c62aa0371d08dea7c503b3b10db5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение
В Москве восстановили движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро