В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей

В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей

происшествия

саратовская область

лысогорский район

peugeot 3008

toyota corolla

САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли женщина и двое детей, еще четыре человека пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. "В 19.38 (18.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи села Липовка произошло столкновение Peugeot и Toyota. В результате ДТП из Peugeot погибла женщина. Из второго автомобиля погибли двое детей. Также двое детей и двое взрослых госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова на начальника областной службы спасения Никиты Зрады. В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что в результате столкновения автомобиля Peugeot под управлением женщины 1955 года рождения и Toyota под управлением мужчины 1988 года рождения погибла водитель первого автомобиля, а из второй машины погибли мальчики пяти лет и одного года.

