В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 08.08.2025
21:02 08.08.2025
В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей
происшествия
саратовская область
лысогорский район
peugeot 3008
toyota corolla
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли женщина и двое детей, еще четыре человека пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. "В 19.38 (18.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи села Липовка произошло столкновение Peugeot и Toyota. В результате ДТП из Peugeot погибла женщина. Из второго автомобиля погибли двое детей. Также двое детей и двое взрослых госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова на начальника областной службы спасения Никиты Зрады. В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что в результате столкновения автомобиля Peugeot под управлением женщины 1955 года рождения и Toyota под управлением мужчины 1988 года рождения погибла водитель первого автомобиля, а из второй машины погибли мальчики пяти лет и одного года.
саратовская область
лысогорский район
происшествия, саратовская область, лысогорский район, peugeot 3008, toyota corolla
Происшествия, Саратовская область, Лысогорский район, Peugeot 3008, Toyota Corolla
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погибли женщина и двое детей, еще четыре человека пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
"В 19.38 (18.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи села Липовка произошло столкновение Peugeot и Toyota. В результате ДТП из Peugeot погибла женщина. Из второго автомобиля погибли двое детей. Также двое детей и двое взрослых госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших", - написал Юрин в Telegram-канале со ссылкой на слова на начальника областной службы спасения Никиты Зрады.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что в результате столкновения автомобиля Peugeot под управлением женщины 1955 года рождения и Toyota под управлением мужчины 1988 года рождения погибла водитель первого автомобиля, а из второй машины погибли мальчики пяти лет и одного года.
ПроисшествияСаратовская областьЛысогорский районPeugeot 3008Toyota Corolla
 
 
