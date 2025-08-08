https://ria.ru/20250808/dtp-2034137756.html
В Чувашии автомобиль врезался в киоск с мороженым, пострадал ребенок
Автомобиль врезался в киоск с мороженым в Чебоксарах, задев стоящего рядом ребенка, девочка отделалась ушибами, сообщили РИА Новости в МВД региона.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Автомобиль врезался в киоск с мороженым в Чебоксарах, задев стоящего рядом ребенка, девочка отделалась ушибами, сообщили РИА Новости в МВД региона. По данным прокуратуры Чувашии, в пятницу около 11.55 мск автомобиль Toyota Camry, двигавшийся по проспекту Тракторостроителей в сторону магазина "Шупашкар", совершал маневр по развороту в неположенном для этого месте. В ходе движения он совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП автомобиль Toyota Camry выехал на тротуар и сбил торговый павильон с мороженым, рядом с которым в этом момент находилась 13-летняя девочка. Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, девочка жива. "По предварительным данным, у девочки зафиксированы ушибы, больше никто не пострадал", - сказала собеседница агентства. На всякий случай ребенка доставили в больницу для осмотра. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры района.
