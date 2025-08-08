В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с младенцем
КРАСНОЯРСК, 8 авг – РИА Новости. Пьяный водитель без прав сбил мать с трёхмесячным ребёнком в коляске в Красноярском крае, мальчика госпитализировали с серьезными травмами, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в четверг около 20.00 (16.00 мск) в селе Верхнепашино 34-летний мужчина на автомобиле Honda Fit не справился с управлением на улице Пролетарская и сбил местную жительницу, шедшую по краю проезжей части с коляской, в которой находился её трехмесячный малыш. Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, женщина не пострадала.
"Сотрудники полиции установили, что за рулем находился местный житель, не имеющий права управления. В момент ДТП он был пьян, что подтвердило освидетельствование. Показания прибора составили 0,40 мг/л", - говорится в сообщении.
В полицейском главке уточняют, что перед поездкой виновник аварии использовал информацию из одного из сообществ в социальных сетях, чтобы объехать ближайший экипаж полиции. По факту ДТП следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.
