https://ria.ru/20250808/dtp-2034074527.html

В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с младенцем

В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с младенцем - РИА Новости, 08.08.2025

В Красноярском крае пьяный водитель сбил мать с младенцем

Пьяный водитель без прав сбил мать с трёхмесячным ребёнком в коляске в Красноярском крае, мальчика госпитализировали с серьезными травмами, сообщает краевой... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:10:00+03:00

2025-08-08T09:10:00+03:00

2025-08-08T09:54:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034081531_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_1515c1df467ea122fb9e995aafbb6a4b.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 авг – РИА Новости. Пьяный водитель без прав сбил мать с трёхмесячным ребёнком в коляске в Красноярском крае, мальчика госпитализировали с серьезными травмами, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в четверг около 20.00 (16.00 мск) в селе Верхнепашино 34-летний мужчина на автомобиле Honda Fit не справился с управлением на улице Пролетарская и сбил местную жительницу, шедшую по краю проезжей части с коляской, в которой находился её трехмесячный малыш. Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, женщина не пострадала. "Сотрудники полиции установили, что за рулем находился местный житель, не имеющий права управления. В момент ДТП он был пьян, что подтвердило освидетельствование. Показания прибора составили 0,40 мг/л", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что перед поездкой виновник аварии использовал информацию из одного из сообществ в социальных сетях, чтобы объехать ближайший экипаж полиции. По факту ДТП следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, россия