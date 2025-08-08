Рейтинг@Mail.ru
В Приморье произошло ДТП с двумя погибшими
03:25 08.08.2025
В Приморье произошло ДТП с двумя погибшими
происшествия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими произошло в Приморье на Университетском проспекте, сообщает в своём Telegram-канале УМВД по региону. "Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Фрунзенском районе Владивостока… В результате автоаварии травмы получил экипаж автомобиля Toyota Corolla Axio: 34-летний водитель Toyota и неустановленный мужчина-пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Сообщается, что третий пассажир Toyota Corolla, 24–летняя девушка, госпитализирована. Травмирован также 28-летний водитель Subaru Impreza, которому назначили амбулаторное лечение. По предварительным данным, оба пассажира и водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона транспортного средства. Как сообщает УМВД Приморья, по происшествию со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
владивосток
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье произошло ДТП с двумя погибшими

Во Владивостоке на Университетском проспекте произошло ДТП с двумя погибшими

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими произошло в Приморье на Университетском проспекте, сообщает в своём Telegram-канале УМВД по региону.
"Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Фрунзенском районе Владивостока… В результате автоаварии травмы получил экипаж автомобиля Toyota Corolla Axio: 34-летний водитель Toyota и неустановленный мужчина-пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Сообщается, что третий пассажир Toyota Corolla, 24–летняя девушка, госпитализирована. Травмирован также 28-летний водитель Subaru Impreza, которому назначили амбулаторное лечение.
По предварительным данным, оба пассажира и водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона транспортного средства.
Как сообщает УМВД Приморья, по происшествию со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Происшествия
 
 
