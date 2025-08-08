https://ria.ru/20250808/dtp-2034053990.html

В Приморье произошло ДТП с двумя погибшими

ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими произошло в Приморье на Университетском проспекте, сообщает в своём Telegram-канале УМВД по региону. РИА Новости, 08.08.2025

происшествия

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими произошло в Приморье на Университетском проспекте, сообщает в своём Telegram-канале УМВД по региону. "Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Фрунзенском районе Владивостока… В результате автоаварии травмы получил экипаж автомобиля Toyota Corolla Axio: 34-летний водитель Toyota и неустановленный мужчина-пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Сообщается, что третий пассажир Toyota Corolla, 24–летняя девушка, госпитализирована. Травмирован также 28-летний водитель Subaru Impreza, которому назначили амбулаторное лечение. По предварительным данным, оба пассажира и водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона транспортного средства. Как сообщает УМВД Приморья, по происшествию со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

