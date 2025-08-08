https://ria.ru/20250808/dron-2034244727.html

Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России

Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России - РИА Новости, 08.08.2025

Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России

Дрон-камикадзе ВСУ залетел на ходу в автомобиль "Урал" с группой разминирования ВС России, но чудом не взорвался, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T21:27:00+03:00

2025-08-08T21:27:00+03:00

2025-08-08T21:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ залетел на ходу в автомобиль "Урал" с группой разминирования ВС России, но чудом не взорвался, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Круглый". "Был у нас такой случай – это мы ехали на задачу, как раз мы выполняли задачу в Авдеевке (ДНР - ред.). По пути на место работы нам прямо в "Урал" залетел дрон (ВСУ - ред.) внутрь. Приземлился FPV-дрон, но не взорвался. Был заряжен. Он (оператор дрона ВСУ - ред.) сменил цель, летел на блокпост, а тут увидел наживочку пожирнее и решил "занырнуть". Залетел ровно прямо внутрь, где все мы сидели, все наше подразделение. Он не сработал, вот это было настоящее чудо", – рассказал "Круглый". Боец также отметил, что он православный и у всех бойцов подразделения тот день считается вторым днем рождения.

https://ria.ru/20250729/sapery-2032091499.html

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф