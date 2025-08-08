Рейтинг@Mail.ru
Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 08.08.2025
Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России
Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ залетел на ходу в автомобиль "Урал" с группой разминирования ВС России, но чудом не взорвался, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Круглый". "Был у нас такой случай – это мы ехали на задачу, как раз мы выполняли задачу в Авдеевке (ДНР - ред.). По пути на место работы нам прямо в "Урал" залетел дрон (ВСУ - ред.) внутрь. Приземлился FPV-дрон, но не взорвался. Был заряжен. Он (оператор дрона ВСУ - ред.) сменил цель, летел на блокпост, а тут увидел наживочку пожирнее и решил "занырнуть". Залетел ровно прямо внутрь, где все мы сидели, все наше подразделение. Он не сработал, вот это было настоящее чудо", – рассказал "Круглый". Боец также отметил, что он православный и у всех бойцов подразделения тот день считается вторым днем рождения.
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ залетел на ходу в автомобиль "Урал" с группой разминирования ВС России, но чудом не взорвался, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Круглый".
"Был у нас такой случай – это мы ехали на задачу, как раз мы выполняли задачу в Авдеевке (ДНР - ред.). По пути на место работы нам прямо в "Урал" залетел дрон (ВСУ - ред.) внутрь. Приземлился FPV-дрон, но не взорвался. Был заряжен. Он (оператор дрона ВСУ - ред.) сменил цель, летел на блокпост, а тут увидел наживочку пожирнее и решил "занырнуть". Залетел ровно прямо внутрь, где все мы сидели, все наше подразделение. Он не сработал, вот это было настоящее чудо", – рассказал "Круглый".
Боец также отметил, что он православный и у всех бойцов подразделения тот день считается вторым днем рождения.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА
29 июля, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
