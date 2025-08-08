Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 08.08.2025
Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю
специальная военная операция на украине
великобритания
сша
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за неделю уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1508 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники.
великобритания, сша, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, США, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за неделю уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1508 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники.
