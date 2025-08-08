https://ria.ru/20250808/dron-2034123907.html

Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю

Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю

специальная военная операция на украине

великобритания

сша

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за неделю уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1508 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники.

