Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса

2025-08-08T16:05:00+03:00
2025-08-08T16:05:00+03:00
2025-08-08T16:05:00+03:00
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", что его особенно поразило в жителях Донбасса. Около 2 тысяч волонтеров Русской православной церкви приняли участие в восстановлении домов нуждающихся мирных жителей в Донбассе и Новороссии, сообщил на пресс-конференции руководитель синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин. "Пока мы занимались ремонтом в Мариуполе, все и всегда говорили: располагайтесь, вы здесь дома. Это останется у меня в памяти. Больше всего меня поразило сосуществование следов разрушения и невероятной жизненной энергии жителей. Особенно запомнилась одна удивительная сцена. Дети играют в футбол во дворе, где на некоторых стенах еще остались следы от пуль, а другие уже перекрашены в яркий цвет", - рассказал Еканлу. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
