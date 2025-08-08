Рейтинг@Mail.ru
Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/donbass-2034176532.html
Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса
Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса - РИА Новости, 08.08.2025
Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса
Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:05:00+03:00
2025-08-08T16:05:00+03:00
донбасс
россия
бенин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", что его особенно поразило в жителях Донбасса. Около 2 тысяч волонтеров Русской православной церкви приняли участие в восстановлении домов нуждающихся мирных жителей в Донбассе и Новороссии, сообщил на пресс-конференции руководитель синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин. "Пока мы занимались ремонтом в Мариуполе, все и всегда говорили: располагайтесь, вы здесь дома. Это останется у меня в памяти. Больше всего меня поразило сосуществование следов разрушения и невероятной жизненной энергии жителей. Особенно запомнилась одна удивительная сцена. Дети играют в футбол во дворе, где на некоторых стенах еще остались следы от пуль, а другие уже перекрашены в яркий цвет", - рассказал Еканлу. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
https://ria.ru/20250808/rpts-2034161592.html
донбасс
россия
бенин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7439ea97731c642c8f60e9192d5bc499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, бенин, русская православная церковь
Донбасс, Россия, Бенин, Русская православная церковь
Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса

Волонтер-ремонтник из Бенина рассказал об энергии жителей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", что его особенно поразило в жителях Донбасса.
Около 2 тысяч волонтеров Русской православной церкви приняли участие в восстановлении домов нуждающихся мирных жителей в Донбассе и Новороссии, сообщил на пресс-конференции руководитель синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин.
"Пока мы занимались ремонтом в Мариуполе, все и всегда говорили: располагайтесь, вы здесь дома. Это останется у меня в памяти. Больше всего меня поразило сосуществование следов разрушения и невероятной жизненной энергии жителей. Особенно запомнилась одна удивительная сцена. Дети играют в футбол во дворе, где на некоторых стенах еще остались следы от пуль, а другие уже перекрашены в яркий цвет", - рассказал Еканлу.
В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса
Вчера, 15:24
 
ДонбассРоссияБенинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала