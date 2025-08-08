https://ria.ru/20250808/donbass-2034176532.html

Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса

Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса - РИА Новости, 08.08.2025

Волонтер из Бенина рассказал, что его поразило в жителях Донбасса

Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:05:00+03:00

2025-08-08T16:05:00+03:00

2025-08-08T16:05:00+03:00

донбасс

россия

бенин

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Волонтер-ремонтник из Бенина, студент МГИМО МИД России Абиссое Феликс Еканлу рассказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", что его особенно поразило в жителях Донбасса. Около 2 тысяч волонтеров Русской православной церкви приняли участие в восстановлении домов нуждающихся мирных жителей в Донбассе и Новороссии, сообщил на пресс-конференции руководитель синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин. "Пока мы занимались ремонтом в Мариуполе, все и всегда говорили: располагайтесь, вы здесь дома. Это останется у меня в памяти. Больше всего меня поразило сосуществование следов разрушения и невероятной жизненной энергии жителей. Особенно запомнилась одна удивительная сцена. Дети играют в футбол во дворе, где на некоторых стенах еще остались следы от пуль, а другие уже перекрашены в яркий цвет", - рассказал Еканлу. В апреле 2025 года синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе. На тот момент в проекте приняли участие 1624 человека со всей России – от Калининграда до Приморского края.

https://ria.ru/20250808/rpts-2034161592.html

донбасс

россия

бенин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, бенин, русская православная церковь