Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам

Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам - РИА Новости, 08.08.2025

Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам

Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:11:00+03:00

2025-08-08T10:11:00+03:00

2025-08-08T11:01:00+03:00

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин."В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей", — сообщила пресс-служба правительства.Среди них:В правительстве отметили, что с начала года возможность списания получили 36 регионов на 105,6 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты:

2025

