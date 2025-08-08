Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам
Правительство списало долги 12 регионам на 29 миллиардов рублей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
"В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей", — сообщила пресс-служба правительства.
Среди них:
- Коми;
- Мордовия;
- Чувашия;
- Краснодарский край;
- Архангельская;
- Волгоградская;
- Ивановская;
- Нижегородская;
- Омская;
- Тамбовская;
- Тульская;
- Ульяновская области.
В правительстве отметили, что с начала года возможность списания получили 36 регионов на 105,6 миллиарда рублей.
По данным пресс-службы, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты:
- модернизации ЖКХ;
- переселения людей из аварийного жилья;
- обновления общественного транспорта;
- развития опорных населенных пунктов;
- реализации новых инвестиционных проектов;
- докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций;
- поддержки компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.
Правительство утвердило правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений, на которые можно потратить эти средства, в феврале. Работа идет по поручению Владимира Путина, он дал его по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.