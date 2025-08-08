Рейтинг@Mail.ru
Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 08.08.2025 (обновлено: 11:01 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/dolg-2034086065.html
Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам
Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам - РИА Новости, 08.08.2025
Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам
Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:11:00+03:00
2025-08-08T11:01:00+03:00
экономика
россия
республика коми
краснодарский край
михаил мишустин
владимир путин
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин."В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей", — сообщила пресс-служба правительства.Среди них:В правительстве отметили, что с начала года возможность списания получили 36 регионов на 105,6 миллиарда рублей.По данным пресс-службы, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты:
https://ria.ru/20250719/pravitelstvo-2030133061.html
https://ria.ru/20250802/byudzhetnikov-2032964320.html
https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html
россия
республика коми
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика коми, краснодарский край, михаил мишустин, владимир путин, общество, правительство рф
Экономика, Россия, Республика Коми, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество, Правительство РФ
Правительство списало долги по бюджетным кредитам еще 12 регионам

Правительство списало долги 12 регионам на 29 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более десяти регионам списали долги по бюджетным кредитам, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
"В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей", — сообщила пресс-служба правительства.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Правительство направит в регионы более миллиарда рублей на развитие ЖКХ
19 июля, 12:20
Среди них:
  • Коми;
  • Мордовия;
  • Чувашия;
  • Краснодарский край;
  • Архангельская;
  • Волгоградская;
  • Ивановская;
  • Нижегородская;
  • Омская;
  • Тамбовская;
  • Тульская;
  • Ульяновская области.
В правительстве отметили, что с начала года возможность списания получили 36 регионов на 105,6 миллиарда рублей.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников
2 августа, 10:10
По данным пресс-службы, объем списания соответствует размеру вложений субъектов в проекты:
  • модернизации ЖКХ;
  • переселения людей из аварийного жилья;
  • обновления общественного транспорта;
  • развития опорных населенных пунктов;
  • реализации новых инвестиционных проектов;
  • докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций;
  • поддержки компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

Правительство утвердило правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений, на которые можно потратить эти средства, в феврале. Работа идет по поручению Владимира Путина, он дал его по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.

Презентация электробуса новой поставки от ПАО КАМАЗ в обновленном дизайне в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Правительство выделит дополнительные средства на общественный транспорт
26 июля, 10:05
 
ЭкономикаРоссияРеспублика КомиКраснодарский крайМихаил МишустинВладимир ПутинОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала