Минэнерго и ФАС России перевыполнили план по доходам
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ФАС России в 2024 году перевыполнил план по доходам на 34%, при этом Минэнерго исполнило его на 10,7% выше прогнозного показателя, основная доля поступлений от общего объема приходится на доходы от реализации соглашений о разделе продукции (94%), следует из материалов Счетной палаты. "Поступление доходов в 2024 году составило 121 483,5 млн рублей, что на 11 711,2 млн рублей (10,7 %) превысило сумму доходов, учтенную в прогнозе", - говорится в материалах СП по итогам аудита Минэнерго. "Основной объем поступлений составили доходы, связанные с реализацией соглашениями о разделе продукции (СРП), доля которых в общем объеме доходов составляет 94 %. В целом поступления от СРП обеспечили рост доходов над плановым показателем на 13 521,1 млн рублей (26,3 %)", - добавляется в материалах. Уровень кассового исполнения расходов Минэнерго в 2024 году значительно вырос по сравнению с 2023 годом (84,5%) и составил 96,6%, указали в Счетной палате. При этом контрольное ведомство выявило ряд нарушений и недостатков, допущенных министерством в ходе исполнения бюджета, в том числе оплату невыполненных работ на сумму 99,6 миллиона рублей, отмечается в материалах. Кроме того, Минэнерго не приняло необходимые меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности, которая образовалась в результате невыполнения правительством Сахалинской области требований о возврате субсидии, предоставленной на софинансирование объектов капитального строительства, в сумме 768,3 миллиона рублей. "Минэнерго России не направлено обращение в суд для защиты законных прав и интересов", - отмечается в отчете. ФАС, в свою очередь, перевыполнила план по доходам на 34%, говорится в отчете. "Доходы федерального бюджета по главе 161 "Федеральная антимонопольная служба" составили 10 125 339,2 тыс. рублей, что на 2 540 248,0 тыс. рублей, или на 34,0%, больше прогнозируемого объема доходов. Поступления от уплаты административных штрафов составили 10 017 587,1 тыс. рублей, или 99,0% доходов федерального бюджета", - говорится в документе. В ФАС отметили в комментарии, который прилагался в материалах, что превышение плана по доходам стало возможным, в основном, "за счет увеличения поступлений по административным штрафам за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке". Расходы в 2024 году ФАС исполнила на высоком уровне – 99,98% (в сумме 25,8 миллиарда рублей), сообщает Счетная палата. "В структуре расходов наибольший объем (16,2 млрд рублей, или 62,9%) приходится на предоставление субсидий энергосбытовой организации ООО "Единый закупщик" для поставки электрической энергии на территориях новых регионов России. По итогам 2024 года плановое значение результата предоставления субсидии полностью достигнуто", - сказала аудитор Светлана Орлова, ее слова приводятся в материалах. Контрольное ведомство установило отдельные нарушения и недостатки в сфере закупок, учете нематериальных активов и федерального имущества, в том числе несвоевременное утверждение бюджетных смет отдельными территориальными органами службы и несоблюдение сроков перечисления субсидий.
