Рейтинг@Mail.ru
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 08.08.2025 (обновлено: 23:07 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/dnr-2034251321.html
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:26:00+03:00
2025-08-08T23:07:00+03:00
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029895888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c929abf133c064efda51e07323237ec.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. &quot;Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Яровая, Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины (территориальной единицы в районе города Красный Лиман. — Прим. ред.)&quot;, — написал он в своем Telegram.Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации в Лиманской территориальной общине — административном районе вблизи города Красный Лиман, расположенного на севере республики и входящего в Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, в этих населенных пунктах остаются 109 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250731/kiev-2032558026.html
https://ria.ru/20250808/dron-2034244727.html
украина
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029895888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fe2359b2bdd6aeee4c97ae0cead746a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, красный лиман
Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман
Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Украина расширила зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
«

"Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Яровая, Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины (территориальной единицы в районе города Красный Лиман. — Прим. ред.)", — написал он в своем Telegram.

Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
31 июля, 12:16
Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации в Лиманской территориальной общине — административном районе вблизи города Красный Лиман, расположенного на севере республики и входящего в Славянско-Краматорскую агломерацию.
По его словам, в этих населенных пунктах остаются 109 детей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать.
Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Сапер рассказал, как дрон ВСУ влетел в машину ВС России
Вчера, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала