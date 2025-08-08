https://ria.ru/20250808/dnr-2034251321.html

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР - РИА Новости, 08.08.2025

Украина расширила зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной...

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 19 селах на подконтрольной ВСУ северной части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Яровая, Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины (территориальной единицы в районе города Красный Лиман. — Прим. ред.)", — написал он в своем Telegram.Филашкин заявил о расширении зоны принудительной эвакуации в Лиманской территориальной общине — административном районе вблизи города Красный Лиман, расположенного на севере республики и входящего в Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, в этих населенных пунктах остаются 109 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, но часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.

