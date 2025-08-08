Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 08.08.2025
01:05 08.08.2025
Россия готова сотрудничать с Грузией, заявили в МИД
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество, дело за тем, чтобы в Тбилиси определили свои дальнейшие действия. "Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией. Москва готова развивать с Тбилиси прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам. Дело за тем, чтобы в Грузии определились относительно своих дальнейших действий в отношении РФ. При этом Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в республику", - сообщил Галузин "Известиям". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество, дело за тем, чтобы в Тбилиси определили свои дальнейшие действия.
"Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией. Москва готова развивать с Тбилиси прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам. Дело за тем, чтобы в Грузии определились относительно своих дальнейших действий в отношении РФ. При этом Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в республику", - сообщил Галузин "Известиям".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами
В МИД выразили готовность восстановить дипотношения с Грузией
14 апреля, 00:44
