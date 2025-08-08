Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
00:22 08.08.2025 (обновлено: 01:19 08.08.2025)
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Прямой диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне звучащих признаний грузинскими властями факта агрессии против Цхинвала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по случаю годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе."Есть возможность рассчитывать на продвижение вперед на переговорах в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой (экс-президентом Грузии) Михаилом Саакашвили агрессии против Южной Осетии, а также заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами. Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела", — написала она.Захарова добавила, что среди первоочередных задач переговорного процесса остается заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии."Среди первоочередных задач — заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, которое послужит не только надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года, но и отправной точкой для движения к нормализации в треугольнике "Тбилиси — Сухум — Цхинвал". Стабилизации же обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", — подчеркнула она.Россия при этом готова всемерно содействовать этим процессам, заключила официальный представитель МИД.Нападение на Южную ОсетиюВ ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Затем ее войска атаковали республику, приведя к разрушениям в Цхинвале.Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Прямой диалог Абхазии и Южной Осетии с Грузией может продвинуться на фоне звучащих признаний грузинскими властями факта агрессии против Цхинвала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по случаю годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе.
"Есть возможность рассчитывать на продвижение вперед на переговорах в рамках МДЗ на фоне звучащих в последний год публичных признаний грузинскими властями факта предпринятой (экс-президентом Грузии) Михаилом Саакашвили агрессии против Южной Осетии, а также заявлений о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами. Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела", — написала она.
Захарова добавила, что среди первоочередных задач переговорного процесса остается заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии.
"Среди первоочередных задач — заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, которое послужит не только надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года, но и отправной точкой для движения к нормализации в треугольнике "Тбилиси — Сухум — Цхинвал". Стабилизации же обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", — подчеркнула она.
Россия при этом готова всемерно содействовать этим процессам, заключила официальный представитель МИД.
Нападение на Южную Осетию

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Затем ее войска атаковали республику, приведя к разрушениям в Цхинвале.
Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.
Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
