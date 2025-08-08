https://ria.ru/20250808/diabet-2034055835.html

Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета

Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета - РИА Новости, 08.08.2025

Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета

Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций - на 27%, говорится в исследовании "Общее и удельное РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T03:59:00+03:00

2025-08-08T03:59:00+03:00

2025-08-08T03:59:00+03:00

нью-йоркский университет

общество

здоровье - общество

диабет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152781/80/1527818086_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_36a37eea26e8bff32393bcf77e72340d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций - на 27%, говорится в исследовании "Общее и удельное потребление картофеля и риск развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Гарвардского, Кембриджского, Кувейтского и Нью-Йоркского университетов и опубликована в The BMJ. "Употребление пяти или более порций картофеля фри еженедельно в сравнении с практически отсутствием его в рационе связано с увеличением частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 27%... И расчетным показателем роста частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 20%... на три порции еженедельного употребления", - говорится в тексте исследования. В статье также отмечается, что риски, связанные с употреблением картофеля в пищу, различались от способа его приготовления. "Замена любого вида картофеля, а в особенности картофеля фри, цельнозерновыми продуктами снижает риск развития сахарного диабета второго типа, что подчеркивает важность наличия последних в рационе для здорового питания", - уточняется в статье.

https://ria.ru/20250715/vrach-2029138537.html

https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йоркский университет, общество, здоровье - общество, диабет