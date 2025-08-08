Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/diabet-2034055835.html
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета - РИА Новости, 08.08.2025
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета
Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций - на 27%, говорится в исследовании "Общее и удельное РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:59:00+03:00
2025-08-08T03:59:00+03:00
нью-йоркский университет
общество
здоровье - общество
диабет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152781/80/1527818086_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_36a37eea26e8bff32393bcf77e72340d.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций - на 27%, говорится в исследовании "Общее и удельное потребление картофеля и риск развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Гарвардского, Кембриджского, Кувейтского и Нью-Йоркского университетов и опубликована в The BMJ. "Употребление пяти или более порций картофеля фри еженедельно в сравнении с практически отсутствием его в рационе связано с увеличением частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 27%... И расчетным показателем роста частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 20%... на три порции еженедельного употребления", - говорится в тексте исследования. В статье также отмечается, что риски, связанные с употреблением картофеля в пищу, различались от способа его приготовления. "Замена любого вида картофеля, а в особенности картофеля фри, цельнозерновыми продуктами снижает риск развития сахарного диабета второго типа, что подчеркивает важность наличия последних в рационе для здорового питания", - уточняется в статье.
https://ria.ru/20250715/vrach-2029138537.html
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152781/80/1527818086_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_70e92ef12ed3b231f12380f8d45c9834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йоркский университет, общество, здоровье - общество, диабет
Нью-Йоркский университет, Общество, Здоровье - Общество, Диабет
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета

Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск развития диабета на 20%

© Pixabay / PexelsКартофель фри
Картофель фри - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Pixabay / Pexels
Картофель фри. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск возникновения диабета второго типа на 20%, а пять порций - на 27%, говорится в исследовании "Общее и удельное потребление картофеля и риск развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей из Гарвардского, Кембриджского, Кувейтского и Нью-Йоркского университетов и опубликована в The BMJ.
Тренировка в парке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Врач рассказала, как предотвратить диабет второго типа
15 июля, 03:33
"Употребление пяти или более порций картофеля фри еженедельно в сравнении с практически отсутствием его в рационе связано с увеличением частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 27%... И расчетным показателем роста частоты возникновения сахарного диабета второго типа на 20%... на три порции еженедельного употребления", - говорится в тексте исследования.
В статье также отмечается, что риски, связанные с употреблением картофеля в пищу, различались от способа его приготовления.
"Замена любого вида картофеля, а в особенности картофеля фри, цельнозерновыми продуктами снижает риск развития сахарного диабета второго типа, что подчеркивает важность наличия последних в рационе для здорового питания", - уточняется в статье.
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины
14 мая, 04:01
 
Нью-Йоркский университетОбществоЗдоровье - ОбществоДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала