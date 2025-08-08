МИД: Россия спасла украинских детей, забрав их из зоны боевых действий
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жизни украинских детей были спасены благодаря тому, что они были вывезены в Россию из зоны боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее данным, 5 августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле. При этом 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Москва передала Киеву данные, что 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.
"Украинские дети, которые действительно оказались в нашей стране, находятся в безопасности под государственным контролем в детских учреждениях. Жизни многих из них были спасены благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий. По их воссоединению с родными ведут работу уполномоченные по правам ребенка", - заявила Захарова, ее ответ опубликован на сайте МИД РФ.